Urkullu sugiere a Sánchez recuperar el estado de alarma y pide volver a la mascarilla obligatoria en exteriores

Ante la nueva ola de contagios de COVID-19, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha retomado su tradición de escribir cartas a La Moncloa y, en la última de ellas, de este mismo lunes, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve a hacer obligatorias las mascarillas incluso en la vía pública y que adopte de manera "urgente" las "medidas necesarias" para que las autonomías puedan establecer toques de queda y limitación del número de personas en reuniones. No habla textualmente del estado de alarma -ahora bajo la polémica tras la sentencia del Tribunal Constitucional- y fuentes de su equipo insisten en que la fórmula deberá arbitrarla el Gobierno central, pero en otros momentos de la pandemia había sido una reclamación constante desde Euskadi ante las resoluciones contrarias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La misiva, según ha informado el consejero-portavoz vasco, Bingen Zupiria, tiene dos puntos y hasta el momento no ha sido respondida. El primero emplaza al Gobierno a que frene la convalidación en el Congreso del real decreto del 24 de junio que eximió del uso de mascarillas en la calle. La votación está prevista para este miércoles. Cree Urkullu que ello ha traído consigo que buena parte de la gente, de manera general, "haya dejado de usar la mascarilla" cuando la norma obliga a hacerlo si no hay distancias o se dan aglomeraciones. Pide que haya un mensaje que, "con nitidez", apele al "uso constante" de protecciones salvo en estancias en entornos naturales alejados. "Mascarilla, mascarilla y mascarilla", ha sido uno de sus últimos lemas. Se da la circunstancia de que ese mismo 24 de junio el Parlamento Vasco aprobó una ley antipandemia que hacía obligatorias las mascarillas, pero no se ha llegado a aplicar por la aprobación de la normativa estatal.

El segundo alude a la nueva ola de la pandemia y a las "situaciones dispares" que los tribunales están permitiendo en función de las comunidades. Por ello, pide a Sánchez que esta semana arbirtre medidas que doten de "garantías" a las decisiones autonómicas. No menciona formalmente el estado de alarma pero es lo que ha pedido en otras ocasiones similares. Eso sí, ahora lo hace sin que haya aprobado desde Euskadi ninguna medida cuestionada por los tribunales y sin agotar la posibilidad de llegar al Supremo para buscar la unificación de doctrina. También lo hace sin aclarar cuáles son las medidas expresas que desea adoptar en Euskadi, ya que hace dos semanas la mesa de crisis de la emergencia sanitaria decidió no modificar las restricciones y hace una se articuló solamente una limitación genérica de encuentros de no convivientes por la noche. No obstante, alude a que lo que habría que regular será la "movilidad nocturna" y el número de personas en las reuniones.

Zupiria, a preguntas de los periodistas, ha confirmado que "efectivamente" Urkullu no ha utilizado de manera deliberada la expresión "estado de alarma", aunque sí ha insistido en que quiere medidas concretas y "a ser posible" esta misma semana. Insisten desde el Gobierno vasco en que las sentencias de sentido opuesto sobre la misma materia en diferentes autonomías "crean una situación de inseguridad que no permiten la adopción de medidas efectivas".