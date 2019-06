La farmacéutica Pfizer ocultó que uno de sus medicamentos podría ser efectivo contra el alzhéimer

El Enbrel, un potente antiinflamatorio de la compañía Pfizer para tratar la artritis reumatoide, podría reducir en un 64% el riesgo de padecer alzhéimer. El descubrimiento tuvo lugar en el año 2015, pero la farmacéutica lo ha ocultado hasta este miércoles, cuando ha sido desvelado por el diario The Washington Post.

La compañía, analizando miles de reclamaciones de los seguros, descubrió la eficacia del antiinflamatorio, pero optaron por ocultarlo por el elevado coste que supondrían los ensayos clínicos. Según el diario estadounidense, probar la eficacia de Enbrel en pacientes reales le habría costado a Pfizer unos 80 millones de dólares.

Los documentos internos de la compañía, que un comité interno iba a presentar en febrero de 2018 y a los que ha tenido acceso The Washington Post, dejan claro que este nuevo descubrimiento podría haber tratado y realentizado la enfermedad. "El Enbrel podría potencialmente prevenir, tratar y ralentizar la progresión del alzhéimer", apunta uno de estos documentos.

Tras tres años de estudios internos sobre el Enbrel, Pfizer acabó concluyendo que la posibilidad de prevenir el alzhéimer con el nuevo medicamento no era alta. Según la compañía, que cifró en más de un 60% las posibilidades de reducir el riesgo de padecer la enfermedad con Enbrel, el fármaco no alcazaba directamente el tejido cerebral. En declaraciones al diario estadounidense, fuentes de la compañía asegura que la decisión de no seguir investigando fue únicamente científica.

Lo que sí hizo Pfizer fue compartir, de forma privada, sus hallazgos con otros científicos. Estos, preguntados por el diario estadounidense sobre la importancia de esta investigación, aseguran que la compañía tendría que haber hecho públicos sus avances para que se pudiera trabajar conjuntamente para frenar el alzhéimer.