El Gobierno mantendrá las penas máximas actuales para las violaciones en la nueva ley de libertad sexual

El Gobierno mantendrá finalmente las penas máximas actuales para los casos de violación en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí', que tiene previsto aprobar este martes para proseguir su camino en las Cortes. Renuncia así a algunas de las rebajas que se incluyeron en el primer borrador de la norma, aprobada a las puertas del 8M de 2020, según confirman fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. Lo que sí mantiene a la baja son los castigos asociados a las agresiones sexuales sin penetración, y también las penas mínimas, debido a que el delito incorporará a partir de ahora los abusos sexuales, a los que el Código Penal vigente asocia un menor castigo.

El texto que el Ministerio de Igualdad llevó al Consejo de Ministros hace un año y cuatro meses suponía una disminución de algunas penas debido a que se consideraron más "proporcionadas" teniendo en cuenta que se unificaban los castigos por abusos sexuales y agresiones en una sola categoría. De hecho, aunque cayeran en general, en algunos casos suponían una subida en la práctica, por ejemplo, cuando la víctima está inconsciente, un supuesto que actualmente se califica de abuso sexual. Varias juristas feministas defendieron el cambio, pero tras estos meses de trabajo en el seno del Ejecutivo, sobre todo entre Igualdad y Justicia, y tras los informes de los órganos consultivos, se han modificado.

Finalmente la agresión sexual sin penetración mantiene la idea inicial de cárcel de entre uno y cuatro años (en el Código Penal actual va de uno a cinco). Sin embargo, la violación conllevará, según esta versión de la norma, una pena de cuatro a 12 años por los seis a 12 años que recoge el Código Penal. En marzo, el límite máximo se había trazado en los 10 años.

De una manera similar, en el caso de que haya una agravante, las agresiones sexuales supondrán una condena de entre dos y ocho años cuando en marzo de 2020 el borrador indicaba un tope de seis años. Con todo, este es uno de los tipos que mantiene cierta bajada, pues el Código Penal en vigor sí tiene un máximo más largo, de 10 años. Para el caso de que sea una violación, que entiende la ley que se produce cuando hay penetración, tendrán una pena de siete a 15 años, mientras que la versión inicial hablaba de una horquilla de siete a 12. En el Código actual las penas van de 10 a 15 años. En todo caso, si se acumulan dos o más agravantes, la condena puede ajustarse a la mitad superior de esa horquilla.

En la práctica, este último caso implica que las penas de cárcel irán en el caso de agresión sexual sin penetración de los cinco a ocho años, mientras que el anteproyecto aprobado en primera vuelta ponía un tope de siete y un mínimo de cuatro.

Con todo, actualmente la ley alarga la posibilidad de condena hasta los diez años, es decir, hay un recorte respecto al Código Penal vigente. En el caso de que haya penetración y concurran dos o más circunstancias agravantes, el texto conservará la pena de los 15 años, tal y se aprobó también en el Consejo de Ministros.

La ley recoge un catálogo de agravantes específicas, entre ellas que los hechos vayan acompañados de una "violencia de extrema gravedad", que se trate de una agresión grupal, el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima, o que los hechos sean perpetrados por la pareja o expareja de la víctima. Algunos, como la utilización de fármacos, son especialmente novedosos y de hecho implican en la práctica que en estos casos habrá una mayor pena que lo contemplado ahora incluso aunque la máxima baje, pues hasta ahora estos supuestos eran considerados un abuso sexual.

La ley del "solo el sí es sí"

La ley establece medidas de prevención, atención y reparación para las víctimas de violencia sexual, al estilo del sistema que ya existe para las de violencia de género en el seno de la pareja o expareja, y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual. Esta es la piedra angular de la norma, impulsada por las protestas sociales y el debate que suscitó el caso de 'la manada', y que hará que España finalmente se adapte al Convenio de Estambul, que contempla que los delitos sexuales se regulen únicamente en función de si hubo o no consentimiento y no de otros elementos como la intimidación o la violencia, que, si faltaban, reducían la agresión a abuso sexual. Así ocurrió con las dos primeras sentencias de la violación de los Sanfermines, que desataron protestas masivas bajo el lema "no es abuso, es violación" o "yo sí te creo".

La norma incorpora además una definición nueva del consentimiento. Será una definición "en positivo" en vez de en base a negaciones, como ocurría hasta ahora. En este sentido pasa de entender que "no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”. A "solo" entender "que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Otros cambios respecto al texto aprobado en marzo de 2020 incluyen la ampliación de su objeto de aplicación a las víctimas de violencia sexual menores de edad, así como la creación de servicios especializados y adaptados a sus necesidades en todos los ámbitos. También se ha sumado la figura de la 'tercería locativa', que implica perseguir a los dueños de los clubes que se enriquezcan con el ejercicio de la prostitución, que podrán ser castigados con penas de cárcel de uno a tres años y el cierre de los establecimientos.

La norma establece un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual, al estilo de lo que hizo la ley de 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Incluye medidas de sensibilización en el ámbito social y educativo. De la misma manera, se pretende que todos los agentes que intervienen en un caso de delito sexual, desde un magistrado a un forense o los cuerpos de seguridad del Estado, estén preparados especialmente para gestionar estos casos.

También contempla la implantación de los llamados 'centros de crisis' 24 horas para atender a las víctimas independientemente de que denuncien o no y para cuya puesta en marcha el Gobierno ya ha habilitado créditos para las comunidades. Y prevé la puesta en marcha de recursos de recuperación a largo plazo, es decir, durante el tiempo que necesite para recuperarse de la agresión. Se incorporan medidas encaminadas a evitar la revictimización de las mujeres que denuncian violencia sexual, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.