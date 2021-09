Greta Thunberg llama a otra huelga por la crisis climática: "La emergencia no ha desaparecido con la pandemia"

La Juventud por el Clima se reorganiza para la próxima huelga mundial por la crisis climática el 24 de septiembre. "Tras este año y medio tan extraño, la crisis climática es más urgente, no ha desaparecido con la pandemia", ha afirmado la activista Greta Thunberg en una rueda de prensa virtual junto a activistas de Juventud por el Clima de todos los continentes.

Los jóvenes reactivan la presión sobre los gobiernos para luchar contra la crisis climática

La pandemia de COVID-19 no ha ralentizado el avance del cambio climático. La concentración de gases de efecto invernadero ha crecido en la primera mitad de 2021 y las emisiones de CO2, óxido nitroso o metano vuelven a los niveles de récord de 2019, según la última evaluación conjunta preparada por la Agencia Meteorológica Mundial, ONU-Medio Ambiente y Global Carbon Project.

Cinco activistas de diferentes países han llamado a dar seguimiento a la huelga y han advertido que su movimiento tampoco ha desaparecido y que es más "interseccional" que nunca. La huelga, convocada para el próximo viernes, contará con acciones en la calle alrededor del mundo para presionar de nuevo a los gobiernos a actuar un año después de la última convocatoria.

En esta ocasión se produce dos días antes de las elecciones alemanas, cuyas encuestas dan como favorito al candidato socialdemócrata tras 16 años con los conservadores en el Gobierno, y a dos meses de la Cumbre por el Clima de Glasgow, aplazada más de un año por el estallido de la COVID-19. Thunberg no ha confirmado su asistencia a la cita. Gabriel Klaasen, el portavoz de African Climate Alliance, de Sudáfrica, ha aprovechado la ocasión para denunciar que la desigualdad en el acceso a la vacuna no permitirá que los países más desfavorecidos estén igualmente representados en la cumbre.

"La gente se está despertando, es consciente de que algo no va bien, y eso lo encuentro esperanzador, pero los gobiernos y las empresas no están haciendo lo suficiente", ha expresado Thunberg, que ha insistido en que no hay que perder de vista que "unos países tienen más responsabilidad pero capita que otros" en la crisis climática. "Uníos, necesitamos apoyo", ha pedido Dohyeon Kim, de Youth 4 Climate Action, de Corea del Sur.

La más reciente evaluación científica del Panel Internacional de Expertos, el IPCC, confirmó hace un mes que ninguna región, ninguna población y ningún mar en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. La subida del nivel del mar, las olas de calor, sequías y tormentas “sin precedentes en siglos” están “inequívocamente” asociadas a las actividades humanas que causan el calentamiento global.

Los jóvenes han recordado que estamos aún lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. "A menos que haya un recorte inmediato y a gran escala de las emisiones, sería imposible limitar el calentamiento a 1,5ºC", advirtió en la misma línea el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al conocer los resultados del informe.