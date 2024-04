“¿Cuánto hemos cambiado en estos años?”: Así ha sido el décimo aniversario de Micromachismos

Más de 250 personas han llenado hoy el patio central de La Casa Encendida, en Madrid, para celebrar el décimo aniversario de Micromachismos. Las entradas se agotaron en muy pocas horas, y hasta hubo lista de espera para un evento que se ha centrado en los avances en igualdad de la última década.

Bajo el lema '¿Cuánto hemos cambiado?’, en el evento ha participado la ministra de Igualdad Ana Redondo, que ha sido entrevistada por la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar. Han intervenido también mujeres como Laura Bates, Luciana Peker, Ana Bueriberi y Abril Zamora. Y ha habido intervenciones del público, música en directo y ambiente de celebración.

“En 2014 pasaron muchas cosas, y una de esas cosas fue que lanzamos Micromachismos. Desde entonces han pasado muchísimas cosas y hemos cambiado mucho”. Así ha abierto la presentación del evento Ana Requena, y ha dado paso a un vídeo donde se resumían los principales eventos de los últimos años relacionados con la igualdad y el feminismo: el tren de la libertad por el derecho al aborto, el #MeToo contra los abusos sexuales, el movimiento feminista contra La Manada, la campaña del Cuéntalo en España, o las huelgas feministas del 2018 y 2019. Incluso el reconocimiento, por parte de la RAE, del término ‘micromachismos’.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abierto el acto en conversación con Ana Requena. Redondo ha reivindicado la necesidad de introducir la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno: “Yo no he venido a hacer políticas de igualdad, sino a incorporar la perspectiva de género a todas las políticas, y a hacerlo de manera transversal y con intensidad, ya que es la única forma de transformar la sociedad”, comenzó la ministra. A lo que añadió la necesidad de aplicar esas políticas huyendo del enfrentamiento: “El foco de atención de la igualdad no tiene por qué estar siempre en la polémica y en el conflicto, porque eso no beneficia e incluso perjudica al avance de derechos”, explicó.

También se ha posicionado en torno a una de las polémicas que se han vivido en el seno del movimiento feminista y los partidos políticos progresistas: la ley trans. Redondo ha defendido una postura favorable a la ley: “¿Cómo vas a estar en contra de dar calidad de vida a personas que sufren, a madres que están sufriendo por sus hijos en una transición hacia una realidad que es la que sienten? ¿Quién puede estar en contra de eso?”, ha lanzado Redondo. Y ha respondido a la cuestión: “Solo [se puede estar en contra] cuando no conoces esas realidades, cuando no eres capaz de ponerte en la piel de los otros y empatizar. Cuando conoces esas realidades, es fácil llegar a acuerdos en cualquier tema”, ha asegurado.

Redondo ha reconocido que ella misma ha sufrido también micromachismos, tanto en su vida personal como en política. “A veces me preguntan por qué llevo el pelo tan largo, a mi edad. Y lo que peor llevo es el paternalismo, como cuando un hombre me enseña a aparcar el coche”, ha contado. En cuanto a su esfera profesional, revivió una anécdota que provocó las risas de todo el público: “Cuando era parlamentaria en Castilla y León, me enfrentaba a Juan Vicente Herrera, uno de los barones del Partido Popular. Él no estaba acostumbrado a discutir con una mujer, le desconcertaba. Tanto que una vez llegó a llamarme ‘La Mata Hari del Pisuerga’”.

A continuación, una mesa redonda abordó todos los cambios que se han vivido en los últimos años. Laura Bates, escritora feminista británica y creadora del blog 'Everyday Sexism', en el que se basó Micromachismos, contó los inicios y el motivo por el que creó este espacio: “Muchas mujeres lo vivieron como un lugar seguro donde contar sus historias, y recibimos muchísimo feedback. Desde que lo abrí sí se han notado cambios: en el diálogo público, en las mujeres más jóvenes que se sienten empoderadas. Pero también hay una misoginia más institucionalizada”, aseguró.

Luciana Peker, periodista y escritora argentina especializada en género, también participó en la mesa redonda: “Como mujer feminista argentina no puedo ser muy optimista ahora mismo, pero es impresionante cómo en muy poco tiempo ha habido tantos cambios. Los anticonceptivos, el derecho al aborto, la violencia macihsta, la ley trans…. Si hoy hay una extrema derecha que odia tanto al feminismo no es por lo que hicimos mal, sino por lo que hicimos bien, que es transformar la sociedad”, explicó Peker.

Para Ana Bueriberi, periodista y cofundadora de Afrocolectiva, el cambio ha sido muy notable: “Estamos en un escenario completamente distinto al de 10 años atrás, pero sigue habiendo algunas mujeres que quedan olvidadas. Blogs como Micromachismos han abierto la puerta a que mujeres como yo podamos estar hoy aquí. Nos han abierto un campo que el feminismo y el antirracismo han aprovechado para introducir sus reivindicaciones”, afirmó Bueriberi.

Tras esta conversación, otra mesa redonda se centró en el acoso callejero, considerándolo como “el machismo disfrazado de piropos”. Participaron en ella Abril Zamora, actriz, escritora y guionista; Silvia Macedo, directora general de L’Oréal París en España; Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres; y Julia López, gerente de Incidencia de Plan International España. También tomaron la palabra mujeres del público que habían contado sus casos previamente en Micromachismos.

Para acabar el evento, cerveza y música en directo, a cargo de la cantante, actriz y DJ feminista Rocío Saiz.