Ana Redondo: “La igualdad no tiene por qué estar en la polémica y en el conflicto”

Introducir la perspectiva de género en todas las áreas de gobierno. Es una de las cuestiones que ha reivindicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el evento de Micromachismos, la sección sobre machismos cotidianos de elDiario.es, que se celebra este jueves en Madrid para conmemorar el décimo aniversario del blog. “Yo no he venido a hacer políticas de igualdad, sino a incorporar la perspectiva de género a todas las políticas, y a hacerlo de manera transversal y con intensidad, ya que es la única forma de transformar la sociedad”, ha explicado la ministra.

Entrevistada por la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena Aguilar, Redondo a enarbolado un discurso distendido, salpicado de bromas y anécdotas, en el que también ha reivindicado la necesidad de aplicar estas políticas huyendo del conflicto: “El foco de atención de la igualdad no tiene por qué estar siempre en la polémica y en el conflicto, porque eso no beneficia e incluso perjudica al avance de derechos”, ha afirmado.

La charla ha comenzado con una referencia en tono de broma a “los amigos de Pedro Sánchez” –sobre los que el presidente contó que se sentían incómodos con el feminismo–: “Les conozco a algunos de ellos, son gente encantadora, y yo tengo muchos buenos amigos de 40, 50, 60 años o más. El machismo lleva con nosotros más de 10.000 años, es una cultura ancestral. Por eso superar esa cultura es tan complicado”, ha explicado Redondo. De ahí que la ministra considere que el feminismo “no es una operación de suma cero, donde los hombres pierden derechos para que las mujeres los ganen”. Eso hace que algunos hombres no entiendan que el feminismo “es igualdad”, “una operación de multiplicación donde nosotras ganamos en igualdad y los hombres también, ya que supone una mejora en su vida porque rompe estereotipos y les permite vivir mejor”, considera.

Pronto ha surgido uno de los temas que ha causado más polémica en los últimos años y que ha dividido al movimiento feminista y a los partidos de izquierdas: la ley trans. En esa cuestión, Redondo se ha posicionado a favor de la legislación: “¿Cómo vas a estar en contra de dar calidad de vida a personas que sufren, a madres que están sufriendo por sus hijos en una transición hacia una realidad que es la que sienten? ¿Quién puede estar en contra de eso?”, ha lanzado Redondo. Y ha respondido a la cuestión: “Solo [se puede estar en contra] cuando no conoces esas realidades, cuando no eres capaz de ponerte en la piel de los otros y empatizar. Cuando conoces esas realidades, es fácil llegar a acuerdos en cualquier tema”. También ha hecho una referencia a los recientes casos de hombres que tratan de hacer fraude de ley. “Tenemos que poner el foco ahí, tomar medidas para atajar esos abusos que cometen quienes quieren abusar de la ley”, explicó.

“El paternalismo es lo peor que llevo”

En cuanto al perfil bajo que se le ha atribuido desde que llegó al Ministerio, Ana Redondo ha vuelto a tirar de humor para desmontar esa idea: “Para nada, tengo un buen perfil, una buena nariz”, aseguró entre risas. Y ya más en serio, explicó su postura: “En lo que yo sí creo es en el perfil humano, que es lo que diferencia una acción de otras. Soy una mujer de carácter, lo he demostrado en mi vida privada y pública”.

La violencia de género y la violencia vicaria han centrado también parte de la charla, a raíz del caso reciente de Girona, donde un hombre ha asesinado a su hijo y apuñalado a la madre. “La violencia machista está adquiriendo un elemento con la violencia vicaria que es muy preocupante y nos tiene que ocupar mucho más. Hemos tenido ya varias reuniones con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior porque la situación es terrible, muy preocupante. Ha crecido el número de menores vulnerables: son ya en torno a 10.000, de los cuales 159 están en riesgo alto y 8 en riesgo extremo. Tenemos que trabajar conjuntamente con otros ministerios porque nuestra sociedad democrática no puede permitir esta violencia salvaje contra las mujeres y sus hijos. Hacia las mujeres, es casi peor que asesinarlas, porque las matan en vida”, ha zanjado.

La ministra de Igualdad ha contado también sus propias anécdotas de micromachismos cotidianos, como cuando le preguntan por qué lleva ese pelo tan largo “a su edad” o los habituales comentarios que recibe cuando un hombre le enseña a aparcar el coche. “El paternalismo es de lo que peor llevo, me parece lo peor”. También ha recordado una anécdota de su etapa como parlamentaria en Castilla y León: “Yo me enfrentaba a Juan Vicente Herrera, uno de los barones del Partido Popular, y él no estaba acostumbrado a discutir con una mujer, le desconcertaba. Tanto que una vez llegó a llamarme ‘La Mata Hari del Pisuerga’, ha recordado la ministra, provocando la carcajada de todo el público.

La entrevista ha terminado con otra anécdota, y es que la ministra ha desvelado el motivo de su gusto por los pendientes de plumas, otro de los elementos que se han utilizado en ocasiones para definirla. “¿Por qué te gustan tanto?”, ha preguntado Requena. “Por razones múltiples”, ha contestado la ministra. “Los primeros fueron un regalo de mis hijas, y son muy bonitos. Pero es que además tienen muchas ventajas: la primera, que no pesan nada. Y la segunda, que cuando la gente te mira los pendientes, no te mira nada más: ni los zapatos, ni la camisa ni nada”, ha concluido.