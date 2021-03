La incidencia sube por primera vez desde enero y España registra 13.459 nuevos contagios

El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 13.459 nuevos casos de coronavirus, mientras que en la jornada de ayer –en la que no se sumaron los datos de Catalunya debido a un fallo informático– se contabilizaron 4.013 positivos.







Por comunidades, Catalunya es la que más nuevos contagios registra, debido al reajuste en sus número, con 8.639 positivos; Madrid comunica 1.474, Andalucía suma 964 y Castilla-La Mancha, 576.







En cuanto a los fallecidos, el informe de Sanidad incorpora 234 nuevas víctimas, una cifra que ayer era de 291. Así, el número total de decesos desde el comienzo de la pandemia en nuestro país asciende a 71.961.

La incidencia acumulada a 14 días, que lleva en continuo descenso desde finales de enero, se sitúa este miércoles en los 139,57 casos por cada 100.000 habitantes, todavía en riesgo medio y lejos del objetivo de 50 marcado por Sanidad. Ayer, la IA se situaba en 139,08 casos, por lo que hay un pequeño repunte en la cifra, de medio punto, sin embargo es la primera vez desde el 27 de enero que no se registra descenso en este indicador. En los últimos días los datos ya han reflejado una ralentización de la bajada de la incidencia que parece entrar en una fase de estancamiento.







Las comunidades rozan las cinco millones de dosis administradas

Las comunidades rozan este miércoles las cinco millones de vacunas administradas en total, 4.989.505, según el informe proporcionado por Sanidad, lo que supone un 75% de las dosis recibidas. Además, 1.447.838 personas han sido inmunizadas con la doble pauta requerida contra la COVID.

El ritmo de vacunación se mantiene alrededor de las 140.000 dosis en la última jornada, similar al de ayer aunque un poco superior. Al ritmo actual, se tardaría un año y tres meses en vacunar al 70% de la población (con dos dosis).

Por comunidades, Asturias continúa llevando la delantera al ser donde más porcentaje de población ha recibido por ahora la doble dosis (4,50%%), seguida por Extremadura (4,45%) y Castilla y León (4,41%%). Mientras, en el lado opuesto de la tabla, se encuentran Baleares (2,05%), Melilla (2,31%) y la Comunitat Valenciana (2,47%).

De las vacunas administradas hasta ahora, 4.057.955 corresponden a la comercializada por Pfizer-BioNtech, la primera marca que fue autorizada en España, 204.957 son de Moderna y 726.593, de AstraZeneca-Oxford.







En el momento en el que se dan a conocer estos datos, el Ministerio de Sanidad todavía no tiene una previsión acerca de si se va a aprobar o no que la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 se administre en España a mayores de 55 años. En el Consejo Interterritorial de esta tarde está previsto un repaso a la situación epidemiológica de España, la actualización del estado de las vacunas y la ratificación del acuerdo de medidas para Semana Santa y el puente de San José. Sin embargo, la decisión de si finalmente se autoriza o no la vacuna de AstraZeneca a mayores no se incluye porque recae sobre otro órgano, la Comisión de Salud Pública, formado por técnicos del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, recuerdan fuentes de Sanidad. Y por ahora no hay fecha fijada para que se cambie la posición que tomaron el pasado 5 de febrero, informan.

España es ahora mismo el único país del entorno que no ha optado ya por administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores. Hoy lo ha decidido así Portugal y en anteriores días Francia, Alemania, Italia, Grecia y Bélgica, entre otros. Reino Unido lo hizo desde el primer momento. Los países de la Unión Europea sí optaron en conjunto en febrero no inocularla a ancianos por la falta de resultados suficientes sobre la seguridad en este colectivo durante los ensayos, pero ahora ya hay diversos estudios que la certifican.