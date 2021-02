Sanidad descarta administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 80 años

El Ministerio de Sanidad no ha decidido todavía si España se desmarca o no de la línea mayoritaria de la Unión Europea, que sería optar por no administrar a mayores de 65 años la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Es el anuncio que sí han hecho ya Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Italia y Países Bajos. Oxford y AstraZeneca no tienen datos públicos sobre la eficacia de su vacuna en los mayores de 65 años, porque los ensayos no se hicieron con suficiente muestra poblacional. Es el motivo por el que esos países europeos se decantan por esta vía, al contrario que Reino Unido, que sí la está administrando a ese grupo. Sí que el Ministerio de Sanidad ha decidido con las autonomías que la de AstraZeneca no se inyecte a mayores de 80 años y que para este grupo solo se empleen las elaboradas con la técnica de ARN mensajero. Es decir, para los mayores de 80, de las que tenemos disponibles, solo irán las de Pfizer y la de Moderna.

Entre los técnicos se sigue "debatiendo y compartiendo" la consideración que tomará en España sobre las personas entre 65 y 80 años, ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial que junta semanalmente a los equipos del gobierno central y los de las comunidades. La Agencia Europea del Medicamento sí autoriza las dosis de AstraZeneca a mayores de 18, sin límite de edad por arriba. Los viales de AstraZeneca comenzarán a llegar a España la semana que viene y se sumarán a los más de un 1,7 millones que tenemos de Pfizer/BioNTech y casi 100.000 de Moderna.

A lo largo de febrero llegarán 1.8 millones de dosis de AstraZeneca, ha adelantado Darias. También se ha cerrado que durante marzo lo harán 2,3 millones de dosis de Pfizer. "El proceso de vacunación avanza", ha celebrado la recién nombrada ministra. Hay casi 500.000 personas completamente inmunizadas en España, con los dos pinchazos que todos los sueros hasta ahora, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, necesitan. Sanidad sitúa la separación entre las dos dosis de AstraZeneca que cada paciente requiere en un intervalo de entre 10 y 12 semanas, han establecido también este miércoles.

La decisión sobre los mayores de 65 debe pasar, como la de los de 80, por la Ponencia de Alertas, por la Comisión de Salud Pública, y por el Consejo Interterritorial, organismos compuestos por técnicos de Sanidad y de las comunidades. Estaba previsto que hoy se llegase a algún acuerdo, pero éste se ha pospuesto a mañana, a tomar en Comisión de Salud Pública. No autorizarla a mayores de 65 años alteraría algo los planes iniciales de vacunación, como también lo hará no usarla con los de 80. Todavía debe completarse la primera parte de la campaña, con sanitarios y sociosanitarios, con usuarios de residencias, y con grandes dependientes. La inmensa mayoría de estos dos últimos grupos son personas mayores. Después, a partir de marzo, es el turno del cuarto el grupo, el de los de más de 80. Si para entonces nada ha cambiado, no podrán ser vacunados con AstraZeneca.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, insinuó que la posición de Sanidad se inclinaba por no permitirla para todos los mayores de 65. Y declaró que no esperaba que modificase sustancialmente el plan estatal porque con lo que llegue de Pfizer y Moderna tendremos "un número de dosis suficiente como para vacunar a los más mayores". Pero el Ministerio deberá confirmar si esto obliga a algún cambio en la jerarquía de prioridades de los grupos, hay 15 en total y solo está definido el orden y calendario de los cuatro mencionados. El objetivo del Ministerio es que para principios de abril estén vacunados el 80% de los mayores de 80. Darias afirma que cree esa meta "es posible" todavía.

AstraZeneca dio otro revés a los planes de vacunación de la Unión Europea la semana pasada. Anunció que probablemente solo podrían enviar el 40% de las 80 millones de dosis que tenían previstas para el continente. Tras una semana de tensiones, a mitad de la cual la Agencia Europea del Medicamento aprobó su comercialización, finalmente AstraZeneca y la Unión Europea acordaron que se reducirían al 50%. Mandarán así 40 millones de dosis de ahora a marzo, a España le tocan 4 millones, lo suficiente para inmunizar a 2 millones de ciudadanos.

Varios expertos sí reconocen que todos estos factores complican algo el plan establecido. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, precisaba que pinchar en domicilios a grandes dependientes a partir de febrero o personas muy mayores en marzo con Pfizer "es posible pero hay que tenerlo todo muy planificado, saber exactamente a cuántas personas vas a vacunar y llevar los viales justos para no desperdiciar". Esto es por la conservación en ultracongelación y manipulación que requiere la de Pfizer. La de AstraZeneca se conserva a temperatura ambiente y es sencilla de manejar, "es mucho más fácil en ese sentido". Pero los técnicos coinciden en que, con correcta planificación, se puede llevar a cabo. La vacunación que se ha llevado a cabo hasta ahora ha sido mayoritariamente en centros geriátricos y sanitarios, a partir de marzo tomará un papel más relevante la Atención Primaria y los desplazamientos a domicilios.