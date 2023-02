LaLiga investiga nuevos insultos racistas contra Vinicius

LaLiga investiga nuevos insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius Jr. El organismo está trabajando en la identificación de las personas que gritaron “puto mono” al futbolista durante el partido entre el RCD Mallorca y el Real Madrid.

Sí, ha habido insultos racistas a @vinijr. Y sí, 𝐒𝐎𝐍 𝐈𝐍𝐓𝐎𝐋𝐄𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄𝐒 😡



Tenemos que acabar con esto en el fútbol como sea. Impecable discurso de @migquintana y @albertoowono. Para escucharlo y reflexionar 🙏 pic.twitter.com/8TbFM6Byw5 — DAZN España (@DAZN_ES) 5 de febrero de 2023

LaLiga está “poniendo todos los medios técnicos a su alcance” y trabajando con el club local para la identificación de los responsables, con el objetivo de “tomar las medidas legales oportunas”. En un comunicado emitido este lunes, la entidad “condena firmemente” lo ocurrido y señala que “interpondrá las denuncias necesarias y se personará para continuar luchando, dentro de sus competencias, ante cualquier tipo de acto, comportamiento o incidente racista”.

Los cánticos racistas contra Vinicius son recurrentes. La Liga ya presentó denuncias por los insultos durante el partido entre el Real Valladolid y el Real Madrid en enero de este año, ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes. Al futbolista le tiraron objetos y le llamaron “mono” desde la grada. Lo mismo que le gritaron en septiembre aficionados del Atlético de Madrid antes y durante el derbi que se disputó en el estadio Metropolitano.

La Fiscalía archivó esa investigación porque, pese a reconocer la existencia de los cánticos racistas, fueron proferidos por personas que no pudieron identificar. El Ministerio Público los definió como “desagradables, inapropiados e irrespetuosos” pero entendió que no fueron delictivos al haber durado unos pocos segundos, haberse producido “con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad” y no poder imputarse a una persona concreta.

Para acelerar la identificación de las personas que profirieron insultos racistas contra Vinicius Jr, LaLiga ha habilitado el email StopRacismo@laliga.es para que los aficionados que puedan tener imágenes o algún indicio de la identidad del responsable puedan ponerse en contacto y facilitar la identificación necesaria para cursar las denuncias pertinentes.