Médicos bolivianos advierten que la vacunación contra la covid-19 está en riesgo

La Paz, 23 feb (EFE).- Los médicos bolivianos advirtieron este martes que el proceso de vacunación masiva contra la covid-19 está en riesgo en tanto que el Gobierno no anule la ley de "Emergencia Sanitaria", lo que motivó el paro del sector salud que ya completa cinco días.

Este martes en la noche el personal de sanidad aumentó la presión con una marcha en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento boliviano, para exigir la anulación de la ley que fue promulgada la pasada semana por el presidente Luis Arce, por considerarla punitiva y no consensuada.

Una marcha de alrededor de un millar de médicos avanzó por el centro de La Paz al son de cánticos que pedían la anulación de "la ley maldita" y pancartas con inscripciones de "abrogación ¡ya!" mientras que se detonaban petardos durante el trayecto.

VACUNACIÓN EN RIESGO

"Como están las cosas hoy día, el Gobierno de Bolivia está poniendo en riesgo la vacunación", aseguró a Efe el secretario Ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

El dirigente mencionó que "no hay" una planificación para realizar una campaña de alto impacto de vacunación para la covid-19, menos cuando se ha anunciado la llegada de 500.000 dosis de la china Sinopharm para este miércoles y la aplicación de esas vacunas desde el viernes.

Romero señaló que en vez de prepararse esa tarea, que debe tener entre diez a quince días, los médicos están acatando un paro con movilizaciones hace cinco días para conseguir que el Gobierno boliviano se abra para la construcción de una nueva ley.

"Cómo le van a decir a un sector vaya y vacune pero si horas antes lo han estado apaleando, persiguiendo o amenazando y hostigando", cuestionó el dirigente.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

A juicio del Gobierno, una "pequeña dirigencia" es la que quiere utilizar al gremio médico bajo fines "totalmente individuales" y "políticos", aseguró a los medios el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El ministro señaló que el Gobierno cumplió con incorporar las observaciones que el Colegio Médico sustentó en un diálogo hace algunas semanas cuando la ley todavía se discutía en el Parlamento y que lo que correspondía era "suspender todas las medidas de presión".

Auza lamentó que en plena pandemia "se esté atentando contra el derecho a la salud y a la vida", refiriéndose al sector en protesta que también ha recibido apoyo de algunos sectores de productores de hojas de coca y de maestros urbanos que se han enfrentado a la Policía en La Paz.

No obstante, el sector en protesta admitió que las medidas no han sido lo suficientemente contundentes porque la demanda de atención a pacientes con la covid-19 todavía es alta y "la población no tiene la culpa" de esta tensión con las autoridades nacionales.

"Cuando nos convoquen (desde el Gobierno) iremos a hacer lo que tengamos que hacer, construir una ley, e inmediatamente ponernos a vacunar", enfatizó Romero.

Bolivia atraviesa un proceso de "desescalada" del segundo pico de contagios de la pandemia que comenzó a fines de diciembre con jornadas en que los reportes de contagio superaron los 2.000 diarios.

Este miércoles, el país recibirá la primera dotación masiva de vacunas con 500.000 dosis de la china Sinopharm, mientras que el resto de los envíos del mecanismo Covax, Sputnik V y Oxford-Astrazeneca están comprometidos para marzo, abril y mayo.

La pandemia en Bolivia ha provocado 11.508 muertes y 244.380 contagios desde el reporte de los primeros casos en marzo del año pasado, según el último informe del Ministerio de Salud.