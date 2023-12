El Ministerio de Juventud e Infancia creará un grupo de expertos para decidir cómo limitar el uso del móvil en menores

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere liderar la toma de medidas dentro del Gobierno para “proteger a los menores de la exposición al entorno digital”. Para ello, la cartera dirigida por Sira Rego ha anunciado la creación de un grupo de 50 expertos para obtener una “hoja de ruta” que guíe al Ejecutivo en las decisiones para limitar el uso del móvil entre niños, niñas y adolescentes.

“Es un acuerdo intergeneracional que exige una conversación franca e interdisciplinar para plantear una hoja de ruta coordinada teniendo en cuenta las competencias del Gobierno y de las comunidades autónomas”, ha avanzado Rego en un acto con expertos sobre los retos de la digitalización en menores celebrado este lunes en el Ministerio.

El equipo ministerial quiere arrancar el trabajo del grupo en el primer trimestre de 2024 y cuenta con tener las primeras conclusiones a finales de año. “Requiere que muchos colectivos opinen en base a lo que está sucediendo y es una realidad. Seguramente haya que poner límites en algunos espacios y regular e intervenir en otros”, ha proseguido.

El anuncio llega después de que el Ministerio de Educación propusiera a las comunidades autónomas la prohibición de los móviles en las escuelas. La restricción, a falta de acordarse en una nueva reunión en enero con los gobiernos regionales, se aplicaría durante el horario lectivo en Primaria, lo que incluye los recreos. En Secundaria se permitiría el uso del móvil solo excepcionalmente, cuando así lo requiere el docente con una justificación pedagógica.

El grupo de trabajo es compatible, según fuentes ministeriales, con la toma de medidas puntuales y “urgentes” por parte de otros ministerios, en referencia a la propuesta de Educación, aunque la posición de Juventud e Infancia se inclina “no tanto por si se usan o no las tecnologías sino cómo es el uso que se hace de ellas”. Prohibir o no es el gran debate actual y no hay un acuerdo claro entre expertos, docentes y familias.

El Gobierno está trabajando en el asunto desde varias aristas. También la semana pasada, la Agencia Española de Protección de Datos, la CNMC y la Fábrica de la Moneda y Timbre anunciaron que ya están trabajando conjuntamente para lanzar una app que bloquee que los niños y niñas menores de 14 años usen las redes sociales o que los adolescentes entren en webs porno.