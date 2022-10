La mitad de los colegios mayores de España todavía segrega por sexo

El caso Elías Ahuja crece, se multiplica y amenaza con llevarse por delante varios colegios mayores, o al menos su actual modelo. El grupo de Más País-Verdes Equo ha registrado este jueves una enmienda a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el Congreso por la que quiere que las universidades públicas no tengan colegios mayores que segregan por sexo.

Aunque en los últimos años algunos han cambiado su modelo para pasar a ser mixtos, en España la mitad de los colegios mayores todavía admite solo colegiales de un sexo, según calcula el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. La enmienda –acotada a los centros públicos– tiene visos de salir adelante ya que cuenta con el respaldo del Gobierno, según han confirmado el Ministerio de Universidades que encabeza Joan Subirats a este periódico. La futura norma les obligará a cambiar el modelo o a perder la condición de colegios mayores para pasar a ser residencias u otras figuras, un cambio que tiene consecuencias más allá de las legales.

La propuesta de modificación de la disposición adicional séptima de la LOSU donde se regulan los colegios mayores, dice: “Los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse”.

El momento para introducir este cambio, justo cuando el Congreso tramita la reforma de la ley universitaria, no puede ser más apropiado. Justo este jueves acababa el plazo para presentar enmiendas, que Más País-Verdes Equo ha apurado. De salir adelante, la norma supondrá un cambio de calado en el panorama de los colegios mayores universitarios adscritos a los centros públicos.

De los 109 colegios mayores adscritos al Consejo, 59 segregan por sexo. Esto es, más de la mitad de estos centros admiten solo chicos o solo chicas, un 54,1%. El total en España, calculan fuentes del Consejo, ronda los 130 colegios mayores en total y dos de cada tres son privados.

Tres de cada cuatro colegios están en centros públicos

La amenaza para muchos centros es muy real. Fuentes del Consejo explican que el 75% de los colegios mayores están adscritos a universidades públicas, aunque no reciben fondos directos de los presupuestos del Estado o las comunidades. Y estar adscrito a alguna universidad es condición sine qua non para ser colegio mayor.

Sin universidad a la que asociarse se pierde la categoría de colegio mayor y con ella sus beneficios, como las exenciones fiscales. Una cuenta de trazo grueso dice que si con carácter general el 54% de los centros segrega por sexo y tres de cada cuatro están asociados a un centro público, 52 colegios mayores verían su existencia, tal y como se gestionan actualmente, en riesgo.

Por poner un ejemplo: la Universidad Complutense, el campus más grande de España y al que está vinculado el Elías Ahuja, tiene 31 colegios mayores adscritos además de cinco propios, estos últimos todos mixtos. De los privados, 10 solo admiten mujeres y 7 solo acogen hombres. Los 17 perderían la adscripción a la Complutense si la enmienda sale adelante como todo apunta, y con ello perderán la categoría de colegios mayores.

Para mantener su modelo solo les quedaría, en ese caso, buscar la adscripción a un centro privado, aunque buena parte del éxito de estos colegios es su habitual cercanía a la universidad a la que están adscritos, y además suelen dar prioridad a los estudiantes de esa institución.

Adiós derechos, adiós deberes

Perder la categoría de colegio mayor, que otorga el Ministerio de Universidades previa solicitud del rectorado en el que se quiere instalar un proyecto de colegio mayor, tiene implicaciones. El más evidente es la pérdida de los beneficios fiscales de los que disfrutan estos centros como entidades sin ánimo de lucro que son.

Estos centros aparecen en la Ley de Mecenazgo de 2002, que en su artículo 7 los incluye en el listado de entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Con las ventajas también se irían las obligaciones, por ejemplo la de ser instituciones sin ánimo de lucro. Los colegios mayores suelen destacar como un valor añadido que son más que meras residencias de estudiantes porque deben tener un proyecto educativo con actividades extracurriculares, deportivas o científicas, entre otras, y están constituidos como fundaciones en su mayoría.

Según datos del Consejo de Colegios Mayores la mayoría de estos centros están en la Comunidad de Madrid, que tiene 43 (31 solo en la Complutense). Andalucía (20 centros), Navarra (12), Castilla y León (9, cinco de ellos en Salamanca), Catalunya (7, todos en Barcelona), la Comunitat Valenciana y Aragón (6 cada una), Galicia (4) y Euskadi (2) son las otras que aparecen referenciadas en la web del organismo que aúna a la mayoría de centros.

Fuentes del Consejo han declinado valorar la enmienda que ha presentado la coalición Más País-Verdes Equo hasta conocer de manera oficial el redactado de la misma, que además puede ser modificado durante el trámite parlamentario, o conocer las intenciones del Ministerio. Fuentes de la cartera que dirige Joan Subirats y del grupo que lidera Iñigo Errejón han coincidido en señalar la “buena sintonía” entre ambas partes. La enmienda, salvo sorpresa de última hora, saldrá adelante a falta de conocer el detalle o la forma final de la redacción.