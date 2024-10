“No queremos pasar página”: la Iglesia de Madrid pide perdón a las víctimas de la pederastia clerical

“Si no hay denuncias, no es porque no haya habido abusos, es porque el tratamiento que vamos a recibir resulta más doloroso que el propio abuso”. El testimonio de un sacerdote abusado cuando era seminarista será uno de los que sonará este lunes, a las 19 horas, en la explanada de la catedral de La Almudena, dentro del Acto de reconocimiento y reparación a las personas víctimas de abusos de la Iglesia organizado por las víctimas de la pederastia clerical, con el respaldo del cardenal de Madrid, José Cobo.

Un acto que pretende dar el protagonismo a los supervivientes de abusos, y que, según fuentes de la organización, no pretende ser “un punto y aparte”, sino un estímulo para seguir trabajando “por y para las víctimas”.

“No queremos pasar página”, es la etiqueta con la que se ha querido convocar a víctimas y asociaciones al acto, de unos 50 minutos de duración, y que tendrá tres momentos: un primer espacio, de índole aconfesional, en el pórtico de la catedral de la Almudena con testimonios de supervivientes; un segundo, en el interior de la catedral, con las palabras de Cobo y un cántico de perdón interpretado por los seminaristas de Madrid; finalmente, se plantará un olivo en la calle Bailén, a la salida de la explanada.

Sin credibilidad no hay pasos adelante

“Si no dan importancia ni credibilidad a nuestro relato, ¿cómo vamos a dar el paso difícil de salir del anonimato, estando llenos de temores, miedos y vergüenzas?”, se escuchará en otro testimonio, seleccionado entre muchos por parte del equipo de Repara, el instrumento de la diócesis de Madrid para relacionarse con las víctimas de la pederastia. El encuentro fue anunciado en junio pasado, y supone la segunda ocasión (el primer obispo fue el de Bilbao, Joseba Segura) en el que una diócesis pide oficialmente perdón, y da la palabra, a los supervivientes de la pederastia clerical.

En algunos casos, además, podrían estar presentes víctimas y victimarios, por lo que los lectores de los testimonios no serán necesariamente los protagonistas. Así sucede, por ejemplo, en el caso de una religiosa, que sufrió abusos por parte de su director espiritual.

“Era mi confesor”, relata. “Cuando le dije que el beso que me dio me hizo sentir confusa, me dijo que no había pasado nada y que lo que ocurría es que mi mente estaba sucia y que, en realidad, era mi deseo el que me confundía. Estuve teniendo sexo con él diez años”.

Al ser un acto pensado por y para las víctimas, estas ocuparán los puestos principales tanto en la explanada como en el templo, aunque no se descarta la presencia de algunas autoridades estatales, autonómicas o municipales. Aunque no se han dado más detalles, también se espera que el cardenal Cobo haga una profunda petición de perdón, y asunción de responsabilidad, por los pecados, y delitos, cometidos en nombre de la Iglesia por sacerdotes, religiosos y laicos contra niños, en el falso nombre de Dios.

