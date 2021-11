El obispo de Alcalá acusa al Gobierno de "censurar a Dios" durante un homenaje a los 'mártires' de Paracuellos

Lo ha vuelto a hacer. Como es habitual a mediados de noviembre, el polémico obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, presidió el domingo una misa en recuerdo de los mártires de Paracuellos, en la que aprovechó para arremeter contra la "férrea censura sobre Dios" del Gobierno de coalición. Ante cientos de fieles denunció "un largo proceso de secularización inducida" de la "España oficial", el "olvido de Dios en las instituciones públicas y en la mayoría de los medios de comunicación".

En su homilía, el prelado denunció cómo, "viendo la actual situación de España y de la misma Iglesia Católica, algunos están tentados a pensar que la sangre derramada por nuestros mártires fue inútil". No se detuvo ahí: "Del mismo modo no es respetada la dignidad y sacralidad de la vida humana, ha sido trastocada la identidad del matrimonio en nuestro derecho civil y desmerecido el gran bien de la familia cristiana. España vive un invierno demográfico severo y, lo que es más grave, ciertas leyes recientes se atreven a llamar derecho a lo que es un delito o un crimen nefasto: el aborto y la eutanasia", proclamó Reig Pla, quien insistió en los mantras de los sectores ultracatólicos, que ya reprodujeron estos estereotipos en el reciente congreso de la Asociación Católica de Propagandistas, y que respiran el más puro aroma de instituciones como Hazte Oír o El Yunque.

"No contentos con estos atropellos, desde décadas se está propiciando en nuestra cultura hegemónica lo que se ha venido en llamar la 'deconstrucción de lo humano' con un modo de pensar y vivir individualista, anclado en el relativismo moral y en el nihilismo", que se traduce, según el prelado, en "el eclipse de Dios y su censura en los ámbitos públicos", dirigido ampliamente "por la policía del pensamiento que promueve lo 'políticamente correcto'”, señaló al más puro estilo del '1984' de George Orwell.

"Se difunde un pensamiento único en los planes educativos, en las manifestaciones culturales y en las plataformas de comunicación al dictado de una agenda de ingeniería social diseñada por los más altos organismos internacionales", añadió el obispo de Alcalá, quien invitó a "tomar conciencia de que en los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra época y en sus circunstancias concretas, también están presentes las fuerzas del mal que vienen sobre nosotros con la amenaza de su poder malvado. ¡Se necesitaría ser inconscientes y estar ciegos para no ver cuán fuerte es el mal en la historia humana!".

"Con ello –recalcó Reig– no me refiero sólo a las guerras mundiales del siglo pasado o a los acontecimientos vividos en nuestra tierra que ocasionó también la muerte de tantos inocentes entre los que destacan nuestros mártires. Me refiero de manera especial al momento que nos ha tocado vivir, al 'ahora' de la historia de España. Es tan fuerte la presencia del mal, la muerte de tantos inocentes, que algunos están tentados a pensar que todo se encamina hacia un final perverso", culminó.

