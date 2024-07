El obispo Munilla, sobre las denuncias contra las terapias de reconversión homosexual: “Es un liberticidio LGTBI”

El siempre polémico obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha querido entrar de lleno en la denuncia contra el director del Centro de Orientación Familiar (COF) de la diócesis de Valencia, acusado de realizar terapias de reconversión homosexual. Y lo ha hecho denunciando el “liberticidio LGTBI” que, en su opinión, se esconde detrás de la investigación ordenada, tras varias denuncias, por la Consellería de Educación.

El prelado ha reflexionado lo siguiente: “Si uno tiene derecho a hormonarse, hacerse no sé qué operaciones… tendrá también derecho de explorar una terapia psicológica de reversión de su homosexualidad, ¿o va a resultar que la libertad sexual solo vale para lo que la ideología lgtbi propugna?”.

Munilla afirma que “le consta” que profesor investigado en la Comunitat Valenciana “ha hecho lo que tenía que hacer” y que “la acusación es falsa”. “Este hombre no es un terapeuta, y esta acusación se podría dirigir a cualquiera de nosotros, a un acompañante espiritual. Me la podían dirigir a mí”, añade el prelado, quien compara la prohibición de las terapias con la normativa que condena el “acoso” en los “abortorios”. Pero matiza: “En España no se acosa a nadie, otra cosa es que con absoluto respeto se le ofrezca alguna ayuda para poder llevar adelante su embarazo. Eso no es acosar”.

“Cuando se habla de prohibición de terapias de reconversión, lo que se está intentando es que nadie pueda recibir un acompañamiento en sus heridas homosexuales en la dirección de la vivencia en castidad, desde la moral cristiana. Se pretende que todo el mundo salga del armario por la puerta de lo que yo te diga”, denuncia Munilla en su programa ‘Sexto Continente’, donde, además propugna que “eso de que las terapias de reversión dañan la psicología, eso no es en absoluto cierto, está demostrado”.

“Se han tenido que poner de acuerdo todos los medios justo cuando acaba la semana del orgullo, qué casualidad”, se queja Munilla ante la publicación de la noticia, que en su opinión “quiere meter miedo e impedir la libertad del acompañamiento de las personas que libremente pidan ser acompañadas para poder abordar sus problemas personales”.

“¿Tiene sentido que se prohíban legalmente estas terapias de reconversión?”, se pregunta el obispo. “No”, responde con rotundidad, criticando que se permita “el cambio de sexo, que se puedan hormonar, hacerse cirugías y ponerse prótesis… se puede hacer lo que le dé la gana”, pero “se persigue legalmente a quien trate de tener una supuesta terapia psicológica para revertir su supuesta condición homosexual. ¿Cabe una contradicción más flagrante?”.

“Es increíble, es un liberticidio”, finaliza Munilla.

Toda la información en www.religiondigital.org