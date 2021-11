Los obispos confían en que las comunidades reviertan la pérdida de espacio de la asignatura de Religión

Los obispos creen que el Ministerio de Educación no ha querido "encontrar una solución positiva y asumible" para el futuro de la clase de Religión, que en la LOMLOE verá reducida su carga lectiva, no será computable ni tendrá una alternativa similar. "Hay riesgo de discriminación" para quienes opten por la materia, asegura en una nota la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, tras conocer los Decretos de Enseñanzas Mínimas presentados hoy a las Comunidades Autónomas. La Iglesia española, con todo, confía en que las comunidades autónomas reviertan "lo establecido por el Ministerio en el ámbito de sus competencias" y doten a la Religión de "una ampliación razonable del horario del área".

"La actual Ley de Educación no nació de un pacto educativo y su urgente tramitación –en tiempo de pandemia y en estado de alarma– impidió una adecuada participación de toda la comunidad religiosa", aseguran los obispos, quienes lamentan "que la dimensión espiritual y religiosa de las personas y de los pueblos no está suficientemente recogida en la ley". No obstante, la nota admite las "aportaciones positivas" del currículo, como el reconocimiento de la responsabilidad de las familias, o la referencia al marco internacional y a las competencias clave de la UE.

"El texto finalmente aprobado mantiene una situación ya conocida, que no es del todo satisfactoria para nosotros", admite la Conferencia Episcopal, que reconoce que la LOMLOE "ha mantenido la oferta obligatoria de Religión católica en todas las etapas" y que "se ha regulado su evaluación en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras áreas/materias”.

"Se ha perdido la oportunidad de mantener al menos el horario mínimo LOE, ley a la que la LOMLOE da continuidad. Sorprende que en una apuesta por un modelo competencial se limite al mínimo posible la carga lectiva en un ámbito tan decisivo para la educación de la persona como es el de la religión", sostiene la Comisión Episcopal, que reivindica la atención educativa para quien no elige Religión con el argumento de que "puede facilitar la organización escolar". En este sentido, los obispos califican de "responsabilidad grave de las autoridades educativas, y derecho del alumnado" que "se programe y realice el trabajo escolar así regulado, imprescindible para evitar toda discriminación".

No a la "Cultura religiosa no confesional"

Finalmente, la Iglesia muestra su sorpresa por el hecho de que el Ministerio no haga referencia alguna a la propuesta de 'Cultura religiosa no confesional' planteada por el portavoz Luis Argüello al comienzo de las negociaciones, y reivindica su papel dialogante, ahora y para el futuro.

"La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha intentado encontrar una solución positiva y asumible por todas las partes a la situación de la Enseñanza Religiosa Escolar, ofreciendo también propuestas concretas. En este tiempo que se abre tras la regulación de las Enseñanzas Mínimas, reiteramos la voluntad de diálogo con las Administraciones educativas en el ámbito de sus competencias". "No perdemos la esperanza de llegar a acuerdos y pactos en materia educativa que sean inclusivos y que cuenten con todos", concluye el escrito.

