Los obispos españoles evitan opinar sobre la bendición de uniones homosexuales, pero avisan: “Bendecir no es matrimonio”

La Iglesia española no tiene una opinión sobre la declaración del Vaticano permitiendo las bendiciones a uniones de hecho o parejas homosexuales, aunque sí deja claro que “no hay que confundir” una bendición “con la celebración de un matrimonio canónico”. El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, quiso echar balones fuera, tanto de este asunto como de la entrega de la auditoría sobre pederastia de Cremades (que los obispos amenazan con colgar íntegramente –1.500 páginas– en la web antes de Navidad) durante la presentación de su 'Memoria' correspondiente al año 2022.

Desde el principio, los responsables de prensa advirtieron que no admitirían preguntas sobre ambas noticias. A preguntas de elDiario.es, el portavoz ha dicho: “Como premisa mayor, la CEE no hace valoraciones de documentos de la Santa Sede. Sí subrayo de esa declaración la importancia de no confundir ni hacer de esa bendición otra celebración del matrimonio. No hay que confundirlo con una celebración del matrimonio canónico”, se limitó a apuntar García Magán.

Los obispos fueron igual de parcos a la hora de incidir en la entrega de la documentación por parte del bufete de abogados, que aseguró haber hecho entrega, vía mail, de su informe el viernes por la noche, tal y como adelantó en primicia elDiario.es: “El informe fue entregado el pasado sábado por correo electrónico, lo estamos estudiando para integrarlo en el trabajo que ya viene haciendo la CEE y será publicado próximamente. Es un trabajo que merece su estudio, y se está estudiando”, ha contestado el también obispo auxiliar de Toledo.

Algunas fuentes apuntan a que Cremades quiere entregar físicamente el informe al cardenal Omella este miércoles, a lo que Magán apostilló que “para eso hay que coordinar dos agendas, las de monseñor Omella y la del señor Cremades, y no es fácil en estas fechas”. Pese a las continuas peticiones de los informadores, la CEE se limitó a asegurar que la publicación del texto no se haría “en las fiestas de Navidad”, aunque a posteriori aclaró que “Navidad empieza el 24 de diciembre y acaba después de Reyes”, dejando abierta la puerta a que la CEE cuelgue en su web la auditoría, en su totalidad, a lo largo de esta semana. Algunas fuentes apuntan a podrían hacerlo “en cualquier momento” a partir de mañana por la tarde, sin descartar que lo hagan el viernes durante el sorteo de la Lotería de Navidad.

Más allá del Gordo, los obispos quisieron aprovechar todo el tiempo disponible para sacar pecho sobre la presencia de la Iglesia española en sociedad, y en el supuesto ahorro, cifrado en miles de millones de euros, que hacen a las arcas del Estado. Así, en la Memoria se refleja que la actividad asistencial católica genera un valor anual de 580 millones de euros, mientras que los 2.536 centros educativos católicos, aseguran, ahorran a las Administraciones 4.213 millones. En cuanto al patrimonio cultural, la actividad genera por la Iglesia se cifra en un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros. En lo tocante al empleo, la presencia de la Iglesia en nuestro país contribuye al desarrollo social y económico. Solamente a través de las actividades asistenciales, concretamente empleo, pobreza e inmigración, genera un valor anual de más de 580 millones de euros. Más del doble de lo recibido a través de la asignación tributaria.

Además, el empleo derivado de la actividad de las diócesis y parroquias supone un total de 64.925 empleos en España en un año. Por cada empleado directo de la Iglesia católica, se generan 0,27 puestos de trabajo adicionales en la economía española. “La Iglesia no es una empresa”, advirtió la responsable de Transparencia de la CEE, Ester Martín.

Toda la información en www.religiondigital.org