Algunos pájaros del Amazonas reducen su tamaño para adaptarse a la crisis climática

En el año 1847, y tras diversas investigaciones, el biólogo alemán Carl Bergmann postuló una conocida regla, según la cual los animales homeotermos —capaces de mantener su temperatura— eran morfológicamente más grandes en climas más fríos (y a la inversa), estableciendo una correlación entre temperatura ambiental y masa corporal.

Con esta máxima en mente, el equipo de Vitek Jirinec, investigador de Louisiana State University (EE UU) ha estudiado 77 especies de aves no migratorias del sotobosque amazónico para descubrir que el tamaño corporal promedio de algunas de ellas ha disminuido en los últimos 40 años, en respuesta a las condiciones cada vez más cálidas y secas.

"Nuestros resultados indican que en nuestro lugar de estudio el clima está cambiando, y al mismo tiempo, también la morfología de los pájaros expuestos a esas condiciones climáticas", resalta a SINC Jirinec.

Según el trabajo, publicado en Science Advances, todas las especies estudiadas en una zona virgen del Amazonas tienen en la actualidad una masa media inferior a la que tenían a principios de la década de 1980, y, de entre las estudiadas, 61 muestran también un aumento medio de la longitud de las alas.

Para demostrar que el descenso a largo plazo de masa corporal estaba relacionado con un aumento de temperatura, Jirinec y su equipo midieron las variaciones entre la masa corporal, la longitud de las alas, y la relación entre ambas, confrontándolos con los patrones de precipitación estacional, descubriendo que la morfología de las aves estudiadas también variaba en el corto plazo, lo que "es una evidencia más de que la forma y tamaño [de las aves] está relacionado con la temperatura y la lluvia", indica Jirinec.

El estudio señala que las aves tropicales del corazón de la mayor selva tropical del mundo están evolucionando rápidamente en respuesta a las presiones del cambio climático provocado por el hombre, y para cimentar esa afirmación, los científicos reanalizaron los datos climáticos de la región a lo largo de 50 años, obtenidos gracias al Proyecto de Dinámica Biológica de Bosques Fragmentados (BDFFP) en la Amazonia brasileña.

A continuación, los autores recopilaron las medidas de masa corporal de casi 15.000 aves y la longitud de las alas y la relación masa-alas de más de 11.000 aves estudiadas en esta zona a lo largo de cuatro décadas, comparando sus variaciones morfológicas con datos sobre la abundancia en el número de individuos.

El equipo descubrió que las 77 especies mostraban una disminución media de su masa corporal, y que 36 de ellas parecían haber perdido hasta casi un 2% de su peso corporal por década desde 1980. Todas las especies mostraron una reducción media de su relación masa-alas, y 61 de ellas mostraron un aumento medio de la longitud de las alas durante este tiempo.

Para Jirinec, la mayor contribución de su artículo es demostrar que los cambios en la forma y tamaño de los pájaros amazónicos están relacionados con el cambio climático, y que las acciones que contribuyen a su aceleración a lo largo del mundo tienen repercusiones en lugares tan "prístinos" como el bosque amazónico, subrayando la magnitud global que ha adquirido este proceso.

Referencia

Jirinec, Burner et al. "Morphological consequences of climate change for resident birds in intact Amazonian rainforest" Science Advances, 2021