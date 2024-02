El periodista Carlos Herrera se presentará a las elecciones de la Federación de fútbol

“Formalizo la candidatura a la Federación Española de Fútbol. Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña en el proyecto que es muy sólida. Luego ya veremos”. El periodista de la Cope Carlos Herrera quiere presidir la RFEF y mandar sobre el fútbol español, según ha confirmado él mismo este martes.

Herrera ya había deslizado su intención hace unos meses, aunque no pasó de un comentario que no fue más allá. Hoy ha “formalizado” la decisión, suponiendo que cumpla los requisitos. “Ahora hay que ver el pliego de condiciones, si se dice que los que midan 1,87 metros y sean de Almería no pueden, entonces no puedo”, ha bromeado.

Las únicas condiciones que establece la RFEF para presidir el ente es ser español, mayor de edad, que no incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad y tener el aval de, al menos, el 15% de los miembros de la Asamblea General (que es la que elige al presidente), lo que significa 21 avales.

Este lunes la RFEF hizo público un calendario electoral provisional, por el que los miembros de la asamblea serán elegidos el próximo 26 de abril. A partir de ahí los quienes estén interesados en presidir el organismo tienen algunas semanas para recabar avales y podrán inscribir su candidatura a partir del 6 de mayo. Finalmente, el 24 de mayo se la Asamblea designará presidente.

Además de Herrera, el actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, también se plantea optar a continuar en el cargo, según informa la prensa deportiva. Con estas elecciones, la Federación pretende cerrar página definitivamente del caso Rubiales, que sacudió los cimientos del fútbol español el pasado verano y que está a punto de ir a juicio.