100.000 personas con movilidad reducida en España no salen nunca de casa por no tener ascensor o ayuda

En España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida y el 74% de ellas, 1,8 millones, precisan de ayuda para poder salir de sus casas, y mayoritariamente (el 73%) la obtienen de amigos y familiares. El 4%, alrededor de 100.000, no tienen esa ayuda y nunca salen de casa. Es una de las principales conclusiones del estudio ‘Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio’ elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Un 22% de las personas con movilidad reducida han tenido que cambiar alguna vez de domicilio por este motivo, según este documento. Las escaleras y el acceso al portal son los puntos de los edificios que producen mayores limitaciones. Las escaleras provocan que el 78% de estas personas no puedan moverse de manera libre; el 39% no pueden por la falta de accesibilidad al portal o dentro del mismo portal,que también representa una barrera dentro del edificio. "En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel", resumía la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.

Un 28% de las 2.001 personas entrevistadas por Mutua de Propietarios asegura haber pedido a la comunidad de propietarios alguna adaptación, pero se han atendido poco más de la mitad. No todas son usuarias de sillas de ruedas, sino que también tienen problemas quienes utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o quienes tienen una deambulación inestable. El 38% de los encuestados sí utiliza silla de ruedas manual o eléctrica. Según el presidente de COCEMFE, Anxo Queirug, "la necesidad se detecta de una forma más clara en personas usarias de silla de ruedas. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos/as que no detectan la necesidad inmediata".

Además, el estudio señala también que, pese a poder ser las que más lo necesiten, las personas mayores son las que en menor medida solicitan estas adaptaciones en sus edificios. Las principales mejoras que harían quienes tienen estos problemas son la instalación de un ascensor, entre quienes no tienen, y puertas automáticas.

Además, del 73% a quien le ayuda su entorno cercano, un 22% cuenta con personal profesional de apoyo. Un 22% recibe ayudas económicas, pero un 7% asegura que no dispone de apoyo. El estudio relaciona la falta de autonomía en el hogar y el estado de ánimo. Los responsables afirman que un 60% de las personas con movilidad reducida "se sienten mal con ellas mismas", una percepción que se acentúa entre las personas mayores de 70 años quienes son las que en mayor medida afirman quedarse muchos días sin salir de casa.

En Madrid capital, de los 129.085 edificios que había en 2011, 84.179 no tenían ascensor, un 66%. Solo 652 edificios accedieron a las ayudas que dio la Comunidad de Madrid entre 2013 y 2016, según datos de la Consejería de Vivienda, y de estas solo el 75% fueron dedicadas a instalar ascensores. El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de realizar "las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal" y las que sean requeridas "a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años".