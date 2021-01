"Las vacunas suministradas están para ser aplicadas, no para ser guardadas". Así lo considera el epidemiólogo Daniel López Acuña en un análisis sobre el "éxito" de la campaña de vacunación en Asturias. El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) llegó a aplicar el 100% de la primera remesa de vacunas el pasado martes frente al 6% de Madrid o el 13% de Catalunya. Según los datos de este jueves, sigue siendo la autonomía más eficiente en la vacunación (60,7%) mientras varias no han llegado aún al 20%. "No tiene sentido guardar vacunas cuando lo que hay que hacer es vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible", añadía Acuña, ex director de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS y miembro del Comité Asesor de la COVID-19 en Asturias. Algunas comunidades han optado por guardar un porcentaje para la segunda dosis y así solucionar eventuales problemas de suministro. Pero este no es el caso asturiano.

