La reina Letizia cita a un rapero durante su discurso en el Día de la Salud Mental: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego”

La reina Letizia ha pedido este martes, durante el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental, “dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y serio como este”. Para ello, ha comenzado su intervención citando al rapero El Chojin, presente también en la jornada: “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato”, ha dicho, parafraseando el tema No es egoísmo, del artista con Rozalén.

“Leva mucho tiempo en el camino del autoconocimiento y está claro que ha ayudado con sus letras y sus libros a mucha gente joven con dudas, angustias y problemas”, le ha reconocido al compositor y rapero. “Si algún medio de comunicación titula que la reina rapea por la salud mental, sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante”, ha insistido durante su discurso en el acto organizado a iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH), y en el que han participado el ministro de Sanidad, José Miñones.

Durante su intervención, la reina ha hecho hincapié en los datos el último barómetro juvenil de salud y bienestar, elaborado por FAD Juventud y la Fundación Mutua Madrileña. En concreto, ha destacado que en 2023, el 59% de los jóvenes ha manifestado haber tenido algún problema de salud mental en el último año, el doble que en 2017. O que, por primera vez, hay más jóvenes que han pensado en suicidarse alguna vez, un 48,9%, que aquellos no lo han pensado nunca, un 47%.

El estudio también aborda el consumo de fármacos. En concreto, arroja que uno de cada tres jóvenes ha tomado psicofármacos para paliar sus problemas de salud mental y que la mitad de ellos han sido sin receta. Además, dos de cada tres han buscado la ayuda de un profesional. Uno de los resultados del trabajo, para el que se han entrevistado a 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años es que “la carencia material, entendida como aquellas necesidades que quedan por cubrir en la unidad familiar, es una de las variables más determinantes en la declaración de un peor estado de salud mental”.

“Conviene escuchar para saber por dónde debe ir la acción, porque la inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas”, ha reclamado la reina. “Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida. De eso trata la prevención, de hacer posibles esas herramientas”. ha pedido antes de terminar su intervención haciendo una llamada a comprender que “cuando no hay salud mental, se apaga cualquier esperanza de vivir con plenitud”.