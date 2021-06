Los representantes de los MIR se encierran en Sanidad en protesta por el método de elección de plazas

La protesta de los MIR escala. Los representantes de los sanitarios que tienen que elegir plaza para empezar su formación especializada a partir de este verano (los médicos residentes, pero también enfermeras, farmacéuticas, físicas, psicólogos, biólogos o técnicas de rayos) se han encerrado en el Ministerio de Sanidad tras reunirse con los responsables de Sanidad y no obtener ninguna respuesta que les haya satisfecho. "Nos vamos a quedar hasta obtener una solución", anuncia Alejandro Cuéllar, portavoz de la plataforma FSE (Formación Sanitaria Especializada), que aglutina a cerca de 10.000 sanitarios a la espera de destino. La solución, para la FSE, no pasa por otro sitio que no sea la elección de plaza en tiempo real. "En principio", matiza prudente Cuéllar.

El encierro ha sido la respuesta de los responsables de la FSE y los sindicatos médicos, que apoyan la reivindicación, a una reunión que ha venido a ser una réplica de la que tuvieron el pasado viernes, denuncian los sanitarios. Sanidad no está dispuesta, por el momento al menos, a cambiar el sistema de elección de destino que ha diseñado para este año, que rompe con la tradición de la elección a tiempo real tras el paréntesis del año pasado provocado por la pandemia.

Históricamente, los sanitarios que van a hacer la residencia en la que se especializarán elegían su destino (especialidad sanitaria y centro en el que hacerla) en tiempo real. Los candidatos se ordenaban según la nota obtenida en el examen correspondiente y, por orden y de manera presencial, en la sede de Sanidad, iban eligiendo destino en grupos de 400. Por ejemplo, si el primero elegía Dermatología en el hospital de La Paz de Madrid, esa plaza le era adjudicada automáticamente y dejaba de estar disponible. El siguiente candidato podía ver en el momento las plazas que quedaran disponibles y tenía unos minutos para elegir en consecuencia.

Pero Sanidad cree que este sistema es obsoleto y lo ha cambiado este año por uno telemático. Ya lo intentó el pasado, pero el Tribunal Supremo lo acabó tumbando porque la orden que regulaba el proceso no lo había previsto así, y acabó siendo una especie de sistema híbrido. Este año se ha completado el cambio y la elección (o adjudicación, según a quién se le pregunte) será totalmente telemática y no en tiempo real. Según el sistema que ha diseñado Sanidad, los candidatos tienen que rellenar una lista de destinos en una plataforma web por orden de preferencia, y llegado el día (para los MIR, el colectivo más numeroso de largo, es el próximo 17 de junio) un ordenador empezará a adjudicar las plazas, también por orden de lista, según vayan estando disponibles.

Los sanitarios llevan protestando desde que se consumó el cambio. Su lista de reproches a Sanidad es amplia: denuncian que con este sistema han perdido el control sobre la elección de su futuro profesional a largo plazo y del personal a corto, ya que en la plaza que les sea adjudicada tendrán que quedarse los siguientes cinco años; explican que los candidatos tienen que rellenar una lista con al menos tantas entradas como sea su número de elección si quieren garantizarse una plaza, y que por ejemplo para la persona que elige en el número 7.000 eso significa meter a mano en la plataforma web al menos 7.001 destinos, de uno en uno; añaden que la plataforma está funcionando mal (cuando funciona) y se cuelga constantemente, lo que ralentiza aún más el proceso (Alejandra, futura MIR, tardó 48 minutos en meter ocho opciones; si hubiera completado su lista entera, por encima de 7.000, habría necesitado 42.000 minutos, o sea 29 días enteros, con sus noches); y por último añaden que con este sistema, no garantista, Sanidad se expone a que muchas plazas queden desiertas porque no las pida nadie o porque la persona a la que se le adjudique la acabe rechazando finalmente porque solo la incluyó por incluir pero se acabe arrepintiendo, y plaza que no adjudica o se rechaza, plaza que se pierde.

El encierro ha sido la continuación de la manifestación de protesta que ha tenido lugar este jueves en Madrid. Es la segunda marcha que realizan los sanitarios, que cuentan con el apoyo de prácticamente todas las asociaciones de sanitarios profesionales y de los sindicatos médicos. El colectivo asegura que está unido y que no van a parar.

El pasado viernes se celebró una reunión para acercar posturas, la primera en la que estaba presente la ministra Darias, y aunque el ministerio relajó algo sus posturas, resultó insuficiente para los sanitarios. Sanidad se ha abierto a que en vez de adjudicar todas las plazas de golpe, como se pensó en un principio, hacerlo en tandas de 500, de manera que cada persona sepa antes de que le toque a su grupo qué queda disponible y solo tengan que hacer una lista de 500 entradas en el peor de los casos. "Para los MIR y los EIR (Enfermera Interna Residente) es un pequeño avance", conceden desde la FSE, "pero para los otros colectivos no porque son menos de 500, y además sigue siendo un sistema no garantista".

Sí les concedió el ministerio a los sanitarios en esa reunión algunas reivindicaciones menores, como retrasar la incorporación al destino hasta entrado julio (en principio iban a tener apenas una semana para buscar un domicilio aquellos que cambien de localidad) o asegurarles que estarán vacunados cuando empiecen las residencia.

La pelota, aseguran desde la FSE, está en el tejado de Sanidad. La ministra Darias de momento no ha dado señales de que vaya a cambiar lo nuclear, que realmente es lo único que pide la FSE. La elección de los MIR, el colectivo más numeroso, está prevista para el día 17.