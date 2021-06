La resaca del fin de las mascarillas: de la euforia nocturna a la prudencia del día después

Adiós al símbolo de la pandemia al aire libre. La mascarilla ha servido durante un año como el recordatorio de una amenaza invisible. Incluso en los momentos más desahogados, y con menor incidencia por COVID-19, este trozo de tela unido a dos cuerdas deja patente que la crisis sanitaria aún no ha terminado. La relación que hemos generado con ella ha sido cambiante y ha sufrido tantos altibajos como el propio pico de contagios. Desde el rechazo inicial hasta el hartazgo actual, pasando por el miedo a la escasez y el uso ideológico, la vida de las mascarillas en España se ha contado por capítulos y hoy llega a su final. Al menos, al primero de ellos.

Este sábado –en realidad, viernes por la noche– los españoles se despojaron de la mascarilla por la calle con la prisa de quien se quita una prenda incómoda al llegar a casa. En la Puerta del Sol de Madrid, decenas de personas lo celebraron con cánticos y las tiraron por los aires. Las basuras estaban repletas de los que, optimistas, confiaban en volver andando a sus domicilios, ya que en el transporte público sigue siendo obligatoria. Ese fue el caso de Patricia (20 años), que a las nueve de la noche depositó su quirúrgica en la papelera más cercana a la terraza donde iba a cenar en Madrid. “Caí después en que la necesitaba para ir al baño”, cuenta entre risas. Le “salvó” una amiga que tenía otra en el coche.

Al igual que el pasado 9 de mayo, una especie de efecto Nochevieja ha acompañado al fin de la medida, con euforia, gritos de “libertad”, botellones en las calles y más presencia policial. Aunque el ambiente no ha tenido parangón con el descontrol del final del estado de alarma, a las doce quedaban muy pocos prudentes con la cara tapada. Pero hay quien vaticina que las complicaciones llegarán a partir de ahora donde sí hay que llevarlas: interiores y medios de transporte de uso público. “Han intentado subirse un par de chicos al taxi tapándose la boca con una chaqueta”, dice Fernando desde la ventanilla del conductor y a la altura de un un paso de cebra en Pintor Rosales. La noche pinta “larga” y no descarta más episodios de este tipo.

“No hemos tenido ningún problema”, reconoce en cambio el puertas de un local de copas de Moncloa. “La gente se la quita fuera para fumar, pero sin ella no pueden pasar”, afirma. ¿Y la distancia de seguridad? La norma del Gobierno contempla que no se use siempre que se garantice el metro y medio de distancia entre no convivientes. Algo que, en Madrid, ha brillado por su ausencia. Cuatro patrullas de Policía aparcadas en Sol dedicaron parte de la noche a acercarse a grupos de gente para indicarles que, en aglomeraciones, hay que ponerse la mascarilla hasta en el exterior. De paso, alguno se ha llevado una multa por beber en la calle.

Un poco antes, una pareja celebraba el final de la obligatoriedad de la medida dándose un beso delante de los focos y un grupo de cuatro chicas las agitaba por lo alto como si fuesen un lazo de rodeo. Pero en los alrededores del teatrillo de Sol, montado a los pies de la sede de la Comunidad de Madrid, el fin de la medida ha sida menos épica. En una avenida de bares y restaurantes del sur de Madrid, muchos ni siquiera se acordaban de ella.

“Da gusto sentir el aire en la cara”, declara Alejandro (35 años), uno de los olvidadizos que a la una de la mañana aún la llevaba puesta. "Esto debería haber pasado mucho antes", dice el profesor refiriéndose al fin de la obligatoriedad en exteriores. España ha sido más estricta que la mayoría de sus vecinos europeos. Sergio reconoce que "le molestaba" llevarla al aire libre, pero entiende que se haya mantenido hasta ahora. "Lo he visto lógico por un tema de responsabilidad social y para asegurar que la gente se adaptaba a ella", explica. Algo que ha funcionado a la vista de las imágenes del día siguiente, en las que la prudencia ha brillado a plena luz del día.

En la mañana del sábado, al sur de Madrid y en una zona comercial, mucha gente ha preferido salir con ella puesta antes que llevarla en el bolsillo. Y no solo en la capital. En torno a las 10 de la mañana, por el barrio de Triana, en Sevilla, la mayoría de los viandantes lucía mascarilla por la calle, sobre todo la gente de más edad. Llevarla en las calles más concurridas es, además de una recomendación de los sanitarios, una obligación en otros países como Bélgica, que adelantaron a España en la normativa pero incluyen más matices.

"No me cuesta nada y si no la llevo puesta seguro que me la dejo en casa", asegura mientras tira la basura Ángel (70 años), jubilado y con las dos dosis de vacuna puestas. "Me siento más protegida y, sobre todo, que os protejo a vosotros", dice Dolores (89 años) refiriéndose a los jóvenes que están aún sin vacunar. Tampoco descarta quitársela en algún momento de los largos paseos que da junto a sus hijas. "Yo ya estoy mayor y con el calor me ahogo", dice risueña.