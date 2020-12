No hay persecución religiosa en España, por más que sectores ultracatólicos –con el incisivo apoyo de prelados como Reig Plá, Jesús Sanz o José Ignacio Munilla– se empeñen en asegurar que la Iglesia de nuestro país está perseguida y que el Gobierno vulnera sistemáticamente la libertad religiosa. Estos sectores habían ido deslizando el ataque al culto que supondrían las restricciones navideñas, pero el plan acordado por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas no solo no prohíbe las celebraciones religiosas sino que 'salva' incluso la Misa del Gallo, que se veía afectada por el toque de queda.

