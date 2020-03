Qué se sabe (de momento) sobre el curso educativo: se retrasa la Selectividad y se flexibilizan las prácticas

Más de diez millones de estudiantes de todas las etapas educativas, y las familias que se incorporarán al sistema en septiembre, viven estos días con la incertidumbre de qué va a pasar con el curso escolar. La Selectividad, los plazos para las matriculaciones, las evaluaciones, las oposiciones o las prácticas laborales en los estudios medios y superiores están en el aire.

Gobierno y Comunidades Autónomas se están reuniendo estos días –a distancia– para tratar de resolver estas cuestiones. Las autoridades lanzan un mensaje principal para todos los afectados: nadie va a perder el curso escolar. Al menos no por el parón forzoso. La idea es adaptar los calendarios y flexibilizar los requisitos para seguir avanzando por el sistema. Y, con carácter general, recordar que los plazos administrativos están en suspenso mientras dure el estado de alarma. A nadie se le va a pasar el periodo de matriculación porque no pueda hacerlo por internet.

De momento –todo es susceptible de cambiar– esto es lo que se sabe respecto a la cuestión educativa de cara a este final de curso y arranque del siguiente tras las dos reuniones que han tenido lugar entre el martes y este miércoles entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros regionales de Educación.

Selectividad

Se retrasas la prueba de acceso a la universidad, conocida como Selectividad o Evau (o Ebau). Siempre pendiente de la evolución de la pandemia, Gobierno y comunidades autónomas han decidido que se realizará entre el 22 de junio y el 10 de julio (cada comunidad fijará sus propias fechas), para que los resultados de esta primera convocatoria estén publicados el día 17 de julio. La convocatoria extraordinaria deberá estar concluida antes del 18 de septiembre, según este mismo calendario esbozado este miércoles.

"Tanto el Ministerio de Educación y FP como el de Universidades y las Comunidades Autónomas son conscientes de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato y, en especial, para los estudiantes de este curso, la suspensión de clases presenciales a causa de la epidemia por infección de coronavirus", explica la nota que ha remitido el Ministerio.

Además, Gobierno y comunidades han acordado que "para asegurar que el acceso a la Universidad se produce en términos de equidad y justicia, se ha acordado además modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajando en clase algún bloque de contenido de alguna de las materias". Básicamente, se flexibiliza la prueba para que los estudiantes puedan elegir entre más preguntas y tengan la opción de no responder cuestiones que no ha dado tiempo a tratar de manera presencial. Aquí se detalla más la propuesta de examen del Ministerio.

Visitas a centros y matriculaciones

Para estos días estaban previstas también, con alguna diferencia entre comunidades, las visitas de las familias a los centros educativos previas a la matriculación de los hijos. La inscripción en sí suele ser en abril. En Madrid, por ejemplo, las visitas estaban agendadas entre el 23 de marzo y el 1 de abril. Estas son importantes para algunos centros pequeños, que puedan tener pocos alumnos y corran el riesgo de perder alguna línea (un centro de "línea 2" quiere decir que tiene dos clases por curso) si no las llenan.

Las visitas están suspendidas, como es obvio, y de momento no se sabe qué va a pasar con ellas. Algunos directores de centros especulan con que se puedan hacer durante el propio periodo de matriculación.

La matriculación para las etapas obligatorias de momento se mantiene porque quedan fuera del periodo de alarma. Las fechas bailan según las comunidades autónomas, pero son en general en la segunda mitad de abril (actualmente está previsto que el confinamiento dure hasta el 14 de abril), por lo que se seguirán haciendo con normalidad. En este momento, con los colegios cerrados, la opción de hacerla de manera presencial no existe, por lo que solo queda hacerla por vía telemática en las regiones que ya tengan abierta esa opción o esperar a que reabran.

Si el estado de alarma se alargase y afectase a algún plazo administrativo, por ejemplo este de la matriculación, hay que recordar que todos los plazos quedan en suspenso durante el tiempo que se prorrogue el confinamiento.

Universidad

Incertidumbre. La actividad universitaria está paralizada en todo el país a la espera de la evolución de los acontecimientos. Los centros han realizado sus propuestas de calendario, que incluyen retrasar la actividad docente y exámenes un mes. Ahora tendrán que cuadrar sus propias fechas con las pactadas por Gobierno y Comunidades para la Selectividad, que suele celebrarse en los campus.

También está pendiente de evolución la situación de las prácticas. Como sucede en la FP (ver más abajo) algunas son necesarias para avanzar en el curso y no se sabe qué va a pasar con ellas. De momento, la inmensa mayoría están suspendidas.

Las prácticas de FP

Para aquellas etapas educativas que requieran haber completado antes elementos de la anterior, Gobierno y comunidades han acordado que se flexibilizarán los plazos y se adaptará la oferta de plazas. Esto es: si alguien está cursando una FP Media y quiere pasar a la Superior el próximo curso, debe tener el título de la FP Media, para lo cual necesitará haber terminado las prácticas laborales, que no podrá haber hecho por el aislamiento. Este hipotético estudiante no se quedará atascado por no haber podido hacer las prácticas.

La Comisión de Formación Profesional, también integrada por Gobierno y Comunidades Autónomas, abordó la cuestión de las prácticas en los centros de trabajo (FCT) interrumpidas por la epidemia de coronavirus. Las autoridades, en la línea de que nadie pierda el curso, acordaron "flexibilizar las prácticas para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar". También se pactó que la duración de las FCT este curso se limita "de manera excepcional" a las 220 horas que recoge la normativa básica (muchas regiones las aumentan).

La comisión acordó también posponer las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos necesarios. El retraso irá, si fuera necesario, hasta la primera quincena de julio.

Oposiciones

Cientos de miles de aspirantes a docentes de toda España están en vilo. En un principio la convocatoria para profesores (en Educación van alternando en general, un año para Primaria, otro para Secundaria, y este tocan las de la ESO) está prevista para la segunda quincena de junio y está por ver si sufren modificaciones. En total, se calcula que se iban a ofertar unas 27.000 plazas, según datos de CC OO.

El asunto no se ha tratado de manera directa en estas reuniones, según fuentes de Educación. Se ha acordado que la decisión se tomará el próximo martes 31. La ministra Celaá ha dejado en manos de las comunidades, que son las responsables, esta decisión.

Las oposiciones están convocadas o convocándose (la Comunidad de Madrid sacó ayer la orden que las convoca para el 20 de junio en la región) porque hay que cumplir los trámites administrativos. Fuentes sindicales explican que, una vez convocadas, siempre son susceptibles de ser retrasadas, pero lo que no se puede es realizar o retrasar algo que no se ha convocado. Los sindicatos están pendientes del tema y exigen al Gobierno que mantengan las convocatorias, que además son parte del plan para la estabilización del empleo público pactado entre Madrid y Bruselas y destinado a rebajar la interinidad en el sector.

Evaluaciones de Primaria

La ministra y los consejeros han acordado suspender las evaluaciones externas de 3º y 6º previstas en la LOMCE. Tampoco se hará este curso la de 4º de la ESO.