Sanidad calcula que el 60% de los ingresados en la UCI por coronavirus no están vacunados

El 60% de las personas que ingresan en una UCI con coronavirus no estaban vacunadas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ofrecido por primera vez este dato en una entrevista en TVE, en la que ha afirmado que España está "en un momento clave para cortar que el virus se siga propagando". La incidencia acumula rebasó el jueves los 100 casos por cada 100.000 habitantes.

A la pregunta de si está "preocupada" por la evolución de la pandemia en España, donde la curva de contagios se ha acelerado en la última semana, asegura que "hay que ocuparse" y hacer una vida "normal" pero "poniéndoselo difícil al virus" con la "cultura del cuidado": ventilación, lavado de manos, distancia y mascarilla. "Tenemos que ayudar a que las vacunas nos sigan protegiendo", ha pedido.

La ministra evita hablar de retomar restricciones: "No se trata de no hacer sino de decir cómo lo tenemos que hacer para que el virus no circule. Sobre el pasaporte COVID que sopesan al menos siete comunidades autónomas, Darias ofrece su apoyo a los gobiernos regionales aunque considera que "nuestro país difiere de las necesidades de otros países porque estamos en un 90% de cobertura vacunal en mayores de 12 años". "A lo mejor para los grupos de entre 20 y 40 años -con la menor tasa de vacunación- puede ser incentivo", ha concedido después.

Darias ha matizado que el porcentaje de no vacunados en las UCI "varía en función del territorio". "En algunos está por encima y en otros por debajo, pero es la primera llamada de atención: las vacunas protegen". Y también ha admitido que ya se ha comprobado que con el tiempo la protección que brinda la vacuna puede disminuir, según un estudio de los técnicos del Ministerio. El presidente Pedro Sánchez anunció esta semana la ampliación de la tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal de centros sanitarios y sociosanitarios, aunque no hay fecha para empezar a administrarla. Primero tiene que recibir la aprobación de la Comisión de Salud Pública.

El aumento de incidencia, advierte Darias, "sigue siendo un indicador importante que nos habla de la circulación del virus y hay que tenerlo en cuenta, pero pide "dirigir la mirada hacia otros indicadores como el impacto hospitalario o la positividad". La ocupación de camas en hospitales con pacientes COVID es de momento inferior al 2%. El de UCI justo toca el límite: la ocupación llegó al límite del 5% este jueves.