Sanidad deja en manos de las comunidades las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería

El Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás y acepta que no haya normas obligatorias para la hostelería y el ocio nocturno durante la desescalada de la pandemia de COVID-19. Lo ha acordado con las comunidades autónomas, en Consejo Interterritorial, con la única abstención de Euskadi, según fuentes autonómicas. La semana pasada, Sanidad sacó adelante, sin consenso, un documento de medidas que estableció como obligatorias y que deberían estar vigentes hasta que el 70% de la población esté inmunizada frente al virus con vacunas, que se calcula que será en agosto. Incluían que las discotecas tuviesen que cerrar como tarde las 3 de la mañana, o que los bares y restaurantes tuvieran un aforo máximo del 50%. El texto lo aprobó Sanidad con fuertes discrepancias con Madrid, Galicia o Euskadi, que se negaban a aplicarlo. El nuevo documento ya no impone nada de eso, tampoco sobre los eventos multitudinarios, y deja todo en recomendaciones. Sanidad se abrió el lunes a rectificar, después de que la Audiencia Nacional diese la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid y le otorgase medidas cautelarísimas para no tener que seguir esas reglas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaban el lunes, tras la decisión judicial, que ellos estaban "por encontrar espacios de encuentro" y por el "diálogo" para conseguir dos objetivos: que la incidencia acumulada baje hasta 50 casos por cada 100.000 habitantes; y subir la cobertura de vacunación. Y para ello, "si hay que modificar algún párrafo o palabra, ningún problema por nuestra parte". La ministra de Sanidad llamó este mismo lunes por la noche a varios consejeros y consejeras autonómicos, para tantear cómo hacer la modificación. Sanidad habría presentado este miércoles un documento, que se ha terminado por rebajar tanto que nadie se ha negado a él. Euskadi se habría abstenido alegando que ya tienen su propia hoja de ruta.

La única parte que queda obligatoria del documento aprobado, que es una Declaración de Actuaciones Coordinadas, sería la parte referida a la vacunación. Pero únicamente obliga a las comunidades a seguir la estrategia nacional de vacunación, que se sustenta en que es por edades, a "disponer de todos los materiales, equipos y recursos necesarios para la administración de las vacunas que provea el Ministerio de Sanidad", y a que aportarán la información procedente del registro de vacunaciones.

El documento inicial, sin embargo, afectaba a muy pocas comunidades, a las que todavía tienen datos malos; y era flexible con el ocio nocturno y con los bares para las que tienen datos mejorables pero presentan tendencias favorables. Solo debían cerrar el interior de sus bares y restaurantes, por encontrarse aún en nivel de riesgo 'alto' en el llamado 'semáforo' de Sanidad, Euskadi y La Rioja. A su vez, la mayoría están en riesgo 'medio' o 'bajo' y en disposición de abrir las discotecas ya o en las próximas semanas. Con la nueva actualización, no se le impone a ninguna cerrar interiores, ni se les prohíbe reabrir el ocio nocturno.