Sanidad rechaza la estrategia de Reino Unido y priorizará vacunar a todo el mundo con dos dosis

El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este lunes tras el Consejo Interterritorial que le reúne semanalmente con todos los consejeros y consejeras autonómicos de su rama. En el Consejo han comentado cambiar algunos aspectos de la estrategia de vacunación contra la COVID-19, concretamente se ha debatido si España se suma a la estrategia que ha tomado Reino Unido y que baraja Bélgica y Alemania: poner más primeras dosis y postergar unas pocas semanas la segunda más de 21 días –lo recomendado por el fabricante, Pfizer/BioNTech–, para que más población tenga antes cierto grado de inmunización aunque ésta no sea completa. El Gobierno y las Comunidades Autónomas han pactado por ahora rechazar esta vía, “cumplir el protocolo” y poner lo antes posible las dos dosis a cada ciudadano.

Del 80% de Asturias al 5% de Cantabria y el 6% de Madrid: las cifras de vacunación durante la primera semana

Saber más

“Nosotros vamos a seguir recomendando la administración de la segunda dosis”, ha dicho el ministro. Las dos compañías responsables han declarado que ningún estudio garantiza que la vacuna de BioNTech-Pfizer continúe siendo eficaz si la segunda dosis se retrasa más de lo que se ha probado en los ensayos. "La seguridad y la eficacia de la vacuna no han sido evaluadas en diferentes calendarios de vacunación, ya que la mayoría de los participantes en los test recibió su segunda dosis dentro del marco especificado en el diseño del estudio (...) "No hay datos que demuestren la protección tras la primera dosis se mantenga después de 21 días".

El ministro de Sanidad también ha contestado sobre el plan que han expresado Castilla y León y Andalucía para no usar el 100% de sus dosis disponibles sino menos del 50% para asegurarse, dentro de tres semanas, poder poner la segunda, incluso si hay problemas de suministro. Esto no estaba contemplado en la estrategia de vacunación que aprobó el Ministerio. Illa entiende que "estos primeros días, no pasa nada por que sea así, mantener una reserva estratégica para asegurarse", pero de manera unificada tampoco optan por esto porque "cuando vayamos viendo que las entregas se producen sin ningún tipo de incidencia", y que "la logística está garantizada", todos los gobiernos vacunarán "lo antes posible". Sí ve positivo guardar cierta reserva estratégica pero no prevé problemas de suministros, confía en que "habrá algún ajuste, pero más bien al alza".

Illa ha dado además por primera datos oficiales sobre personas vacunadas. A fecha 4 de enero hay vacunados en España 82.834 ciudadanos con las 718.000 dosis que han llegado, aunque 360.000 de estas últimas lo han hecho este mismo lunes, en la entrega semanal. El Ministerio prevé lanzar informes diarios pero "esto no es un ránking", ha evitado dar cifras por autonomías porque "todas están haciendo un gran despliegue". Según datos dados por las comunidades a lo largo del fin de semana, Cantabria y Madrid solo habían empleado el 5% y el 6% respectivamente de las dosis recibidas; Asturias, el 80%.

Todos los consejeros han constatado en la reunión la tendencia "ascendente" y preocupante de la COVID-19, pero "nadie ha planteado un confinamiento severo. No está en la mente de nadie, en la del ministerio no lo está". La incidencia acumulada este lunes es 272 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, aunque María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha resaltado en la misma rueda de prensa que hay que cogerlo además con "cautelas" porque los números pueden aumentar debido a los días festivos que se han acumulado. En lo que hay que fijarse es en la tendencia, y esta "es ascendente". "No nos llevemos a engaño: la pandemia en nuestro país sigue creciendo", ha zanjado sobre esto Illa.

El encuentro se ha adelantado al lunes por ser el miércoles, cuando se celebra habitualmente, el día de Reyes. El ministro prevé dejar el Ministerio para ser candidato del PSC a la Generalitat del Catalunya justo antes de la campaña electoral, si se cumple el calendario en torno al 30 de enero. En la rueda de prensa, como viene sucediendo desde hace tres meses, le acompañaba la que se rumorea será su sucesora, la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias, aunque ninguno de los dos ha contestado sobre esta opción: "Es decisión del presidente del Gobierno".