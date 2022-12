Sanidad recomienda por primera vez vacunar contra la Covid-19 a los menores de cinco años

La Comisión de Salud Pública ha recomendado este jueves la vacunación contra la Covid-19 para la población pediátrica de 6 a 59 meses con condiciones de riesgo. Una población que todavía no ha recibido la inmunización en España y que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya había autorizado a vacunar en octubre.

El ministerio de Sanidad aprobó la vacunación para la población infantil de 5 a 11 años a principios de diciembre de 2021. Con la recomendación de este jueves, se amplía esa recomendación a una de las últimas poblaciones que se habían quedado fuera de la vacunación, los menores de cinco años. Por el momento, eso sí, siempre que presenten condiciones de riesgo.

“Esto sigue la línea de otros países, como EEUU, donde estaba previamente autorizada y recomendada [la vacunación] para menores. Aquí ha podido haber, en algún momento, cierta controversia de quienes decían que los menores el riesgo de infección severa no era muy grande y, por lo tanto, hasta qué punto estaba plenamente justificada. Sin embargo, hay que considerar otros aspectos, como que hay un porcentaje de niños en los que hay síndromes inflamatorios que pueden ser severos y, a priori, no se sabe que niño lo va a tener. El riesgo cero no existe y las vacunas han demostrado que son muy seguras”, explica la directora de la vacuna anti-COVID intranasal del CSIC, Isabel Sola.

En la misma línea, la vacunóloga señala que en el caso de los menores con condiciones de riesgo, para quienes Sanidad autoriza la vacuna pediátrica, está “mucho más indicada”. “El beneficio que tiene excede con mucho al posible riesgo, que es muy bajo”, apunta.

La EMA recomendó hace apenas dos meses el uso de las fórmulas pediátricas de Pfizer y Moderna, que fueron las primeras vacunas aprobadas para niños menores de cinco años en la Unión Europea.

Hasta ahora, en España se estaba vacunando a los grupos de población de entre 5 y 11 años y de entre 12 y 19 años. Según el último informe de vacunación publicado por el Ministerio, con fecha de 9 de diciembre, el 46,2% del primer grupo había recibido la pauta completa de la vacuna pediátrica. Un porcentaje que asciende hasta el 96,2% en el caso del segundo.

Sola considera que la autorización de la vacuna pediátrica era cuestión de tiempo. “Inicialmente los ensayos clínicos se hicieron en población adulta y en los niños no se podía autorizar, pero con el tiempo se han ampliado [los ensayos] a otras edades y cuando se ha tenido evidencia de la seguridad, ha llegado”, explica.

Esta recomendación llega en un momento en el que están circulando tres virus respiratorios: el propio Covid-19, la influenza que provoca la gripe, y el virus respiratorio sincitial (VRS), que afecta con más dureza a los pequeños. Y es a ellos a quienes esta vacuna puede protegerles por el frente de la coinfección. “Que tú tengas una infección viral, te puede hacer más vulnerable a que otra infección te cause más daño, porque ya tienes unas alteraciones en los pulmones o en los bronquios que te hacen más vulnerable. Todo lo que sea proteger frente a una infección, te protege al daño que te haga esa infección en si misma y frente al que te cause una combinación con otro virus”, señala la experta.

Dosis de refuerzo

Además, la Comisión de Salud Pública ha recordado también la importancia de completar la pauta vacunal para el resto de la población y de iniciarla para aquellos que no hayan recibido aún ningún pinchazo. En la misma línea, el Ministerio ha insistido en la segunda dosis de refuerzo para los grupos de riesgo: mayores de 60 años, personas que vivan en centros de mayores, personal sanitario y menores de 60 con inmunosupresión o otros factores de riesgo.

Sanidad también permite la vacunación de menores de 60 que no tengan factores de riesgo y que lo soliciten por motivos administrativos o causas ajenas, siempre que no exista contraindicación.