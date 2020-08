Sanidad registra 1.178 casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado 1.178 casos de coronavirus diagnosticados en el último día. Desde el viernes hasta este martes, Madrid suma 1.773 casos, Catalunya 2.511 y Navarra 129 -estos datos no se sumaron al balance del lunes debido a problemas en la carga de datos. De los 1.178 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, 365 corresponden a Aragón, 292 a Madrid, 109 a Catalunya y 109 a Andalucía. Desde el inicio de la pandemia, se han infectado 302.814 personas confirmadas por test.

Además, las autoridades han añadido 26 fallecidos al balance total, con lo que la cifra desde marzo sube a 24.498. De ellos, 34 han muerto con fecha de los últimos siete días.

Mirando de cerca lo que ocurre en Madrid y Barcelona, se comprueba que la segunda parece ir marcando el ritmo: en la semana del 30 de julio registró 759 casos por fecha de inicio de síntomas y en la del 6 de agosto 1.604. Los mismos que Madrid ha anotado exactamente dos semanas después. En la semana del 13 de julio, 726, y en la del 20, 1.634, según los últimos datos actualizados por provincias del Instituto de Salud Carlos III. En estas últimas semanas, en Barcelona, donde se ha reconocido que hay transmisión comunitaria, ya registraba más de 3.000 casos, y a día de hoy los datos apuntan a cierta estabilización. En ambos territorios, además, la epidemia ha golpeado con fuerza desde el principio, y según el estudio de seroprevalencia de Sanidad, presentan un nivel de población con anticuerpos por encima de la media: 11,4% en Madrid y 7,4% en Barcelona.

Los hospitales de las zonas donde hay más transmisión de COVID-19 o donde los brotes preocupan, como Zaragoza o la Comunidad de Madrid, están en alerta. El temor es que la transmisión llegue de manera generalizada a colectivos vulnerables, lo que multiplicaría los casos más graves de la enfermedad que necesitan hospitalización.

El análisis de los datos de los casos que se han acumulado desde el 10 de mayo realizado por el Instituto de Salud Carlos III, que ya abarca numerosos rebrotes, indica que muchos casos son de personas jóvenes o sin síntomas: el 25% de los 23.000 incluidos en el estudio tenían menos de 30 años y más de la mitad fueron asintomáticos.

En Aragón, otra de las comunidades clave, las residencias de mayores vuelven a estar en el foco. En estos momentos hay 47 centros residenciales con casos de coronavirus y cinco residencias de personas con discapacidad u otras agrupaciones de personas.

En siete de estos centros se agrupan el 75% de los contagios totales, una situación "muy diferente a la de marzo", según José Antonio Jimenez, Secretario General Técnico. Recalca también que, salvo una excepción, todos los centros que han registrado positivos no habían tenido ninguno durante los meses pasados.

Multas en Andalucía para frenar la pandemia

Las recomendaciones no bastan, la obligatoriedad de las normas sanitarias contra la Covid-19, tampoco. El Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes un régimen sancionador duro contra aquellos que incumplan las medidas de seguridad, que incluye multas económicas de 100 a 600.000 euros. La horquilla depende de si la infracción es leve, grave o muy grave, según el número de contagios que provoque dicha infracción. El decreto ley que regula las sanciones también recoge el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años.

Las sanciones leves van de 100 a 3.000 euros, y se considera aquellas vulneraciones de las normas sanitarias que provoquen menos de 15 contagios. Por ejemplo, no llevar la mascarilla -que es de uso obligatorio- o llevarla mal puesta. Las sanciones graves van de 3.001 a 60.000 euros de multa, para aquellos que su imprudencia provoque entre 15 y 100 contagios. Por ejemplo, si no colaboran con la Policía Local u otras autoridades que vigilan el cumplimiento de las normas anti Covid (por ejemplo, los vigilantes de las playas, que pueden derivar las infracciones a la Policía). También se multará a aquellos que no respeten el aislamiento y la cuarentena obligatoria, decretada por las autoridades sanitarias para los casos positivos o sospechosos de serlo; y a los locales de ocio que reabran sus puertas tras haber sido clausurados por la autoridad competente, y a los que no comuniquen "los casos de sospecha o diagnóstico de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria".