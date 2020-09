Sanidad registra 12.272 nuevos casos de coronavirus y 114 fallecidos

El Ministerio de Sanidad ha registrado 12.272 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.122 se han detectado en las últimas 24 horas. A nivel nacional, la comunidad con más casos sigue siendo Madrid: suma 2.940 y de ellos 1.001 entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado 716.481 personas confirmadas por test.







Tras Madrid, Andalucía es la segunda comunidad con más nuevos casos: suma 2.890 este viernes –correspondientes a dos días, ya que ayer no proporcionó datos– y 381 en el último día; la sigue Castilla y León, con 1.068 y 153; Castilla-La Mancha, con 886 y 163; Catalunya, con 644 y 68; la Comunitat Valenciana, con 610 y 89 y la Región de Murcia, con 514 y 81.

Respecto a los fallecidos, las autoridades han añadido 114 nuevos al balance total, lo que eleva la cifra total a los 31.232. De ellos, 475 han muerto en la última semana.

Siguen subiendo los ingresos en hospitales: en los últimos siete días, ha habido 2.494 a nivel nacional. Andalucía es la región con más pacientes en estos centros (503), seguida de Madrid (344); Castilla y León (313); Aragón (193); la Comunitat Valenciana (180); la Región de Murcia (164); Galicia (150); Extremadura (139); Canarias (115) y Navarra (112).



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI acumulados durante la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



Además, 200 pacientes han necesitado tratamiento en unidades de cuidados intensivos en la última semana. En toda España ha habido casos, menos en Euskadi. La comunidad con más es Canarias (30), seguida de Castilla y León (26), la Comunitat Valenciana (22) y Andalucía (21). El resto han tenido menos de 20 enfermos de COVID-19 en las UCI.

Este viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho una comparecencia a la vez de la que tenía ya agendada el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Ruiz Zapatero. Su intervención no estaba prevista y ha sido anunciada unos cinco minutos antes por La Moncloa. Salvador Illa ha presentado las recomendaciones del Ministerio para Madrid, que no son finalmente las que el gobierno regional ha establecido. La primera es que consideran que todas las medidas restrictivas se deben aplicar a toda la capital y, fuera de ella, también a todas las ciudades que tengan una incidencia mayor de 500 por 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid no lo ha hecho así, como anunciaba casi paralelamente el viceconsejero madrileño, sino que a partir del lunes solo amplía las ya interpuestas esta semana en 37 zonas de salud a 8 más, 45 en total. Son las que están por encima de una incidencia de 1000 casos, con alguna excepción.

También el Ministerio de Sanidad ha hecho otras tres recomendaciones que el gobierno regional no ha seguido: que se prohíba el consumo en barra de bar en toda la Comunidad, que se restrinja el aforo de terrazas al 50%, y que haya una recomendación explícita de limitar la movilidad, también a toda la Comunidad.