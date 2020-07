Sanidad registra un fuerte incremento de contagios de coronavirus y añade 2.615 nuevos casos, 971 del último día

El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 2.615 nuevos contagios de coronavirus, de los que 971 se han detectado en las últimas 24 horas. La comunidad que más casos registra es Catalunya, que acumula 1.497, de los que 182 se han diagnosticado entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 270.166 personas confirmadas por test.

Tras Catalunya, las regiones que más casos han reportado son Aragón (422, de los que 415 se han detectado en el último día); Madrid (215, de los que 102 han sido en las últimas 24 horas) y Euskadi (156 y 61 entre ayer y hoy).

Este jueves, Sanidad ha confirmado 369 brotes con más de 5.000 positivos desde el inicio de la desescalada. Hay 281 activos, con más de 3.200 casos.







En la última semana, 15 personas han requerido ingreso en la UCI. Se han dado en diez comunidades autónomas. Catalunya es la que más casos ha tenido (tres); seguida de Aragón, Castilla-La Mancha y Euskadi (todas con dos) y Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, que han reportado uno cada una.

Respecto a los fallecidos, Sanidad ha añadido tres al balance total, que asciende a 28.429 personas. De ellos, siete han muerto con fecha de los últimos siete días.

Además, Salud Pública de Murcia ha decretado la fase 1 para el municipio de Totana, por lo que volverá al confinamiento. Esta fue la población a la que más le costó alcanzar la desescalada total en la Región en mayo pasado. El anuncio lo ha hecho el consejero de Salud del Gobierno murciano, Manuel Villegas.

Villegas ha apelado a la responsabilidad individual y social y ha hablado de "alerta máxima" en Totana, donde se ha descontrolado el brote originado en un local de ocio nocturno y se han registrado 44 nuevos positivos en las últimas 24 horas, por lo que suman 55 casos en total, "pero que serán muchos más".

Por otro lado, Madrid no hará obligatorio de momento el uso de la mascarilla en todas las situaciones, independientemente de si puede mantenerse la distancia social. Es, por tanto, la única comunidad de toda la península que no lo hace. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, que ha sumado a la lista de situaciones en las que llevarla los "espacios privados cuando existan reuniones o personas no convivientes, incluso cuando se pueda garantizar la distancia", ya que "la mayor parte de brotes se está dando en reuniones y celebraciones de no conviviventes".

España ha duplicado el total de ingresos hospitalarios en una semana. Con fecha del 22 de julio, se habían registrado 288 nuevas hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos siete días, según el informe del Centro Coordinador de Alertas y Emegencias Sanitarias. Es el doble de las registradas el 13 de julio –146– y se sitúa en niveles de final de mayo, cuando la cifra oficial estaba en 263. En un contexto con más de 200 rebrotes de la enfermedad, "es un chivato más de que hace falta reforzar el rastreo de casos y las pruebas diagnósticas" para controlar la pandemia, como lo define el exdirector de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández.