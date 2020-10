España registra la mayor cifra de fallecidos de la segunda ola con 267 muertes en un día

El Ministerio de Sanidad ha registrado 18.418 nuevos casos de coronavirus este martes, de los que 8.304 han sido diagnosticados en el último día. La mayoría de nuevos contagios han sido notificados por Catalunya (4.443), Andalucía (2.905), Madrid (2.185) y Castilla y León (1.514). En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 1.116.738 personas confirmadas por test.

Respecto a los fallecidos, las autoridades han añadido 267 al balance total, lo que eleva la cifra desde marzo a los 35.298 muertos. De ellos, 746 han fallecido en la última semana.







La incidencia media en España se sitúa este martes en 436 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por encima de los 410 notificada en la jornada de ayer. El número de camas de hospital ocupadas por pacientes COVID es de 16.696, casi un 14% del total, con 4.658 personas hospitalizadas en la última semana. En el caso de las UCI, la ocupación por coronavirus es del 25%. Es decir, una de cada cuatro camas de cuidados intensivos en España está destinada a enfermos de la pandemia. En total, son 2.292.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación. Se muestra la media de la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



El Consejo de Ministros ha solicitado este martes al Congreso a través de un decreto la prórroga por espacio de seis meses del estado de alarma. En el documento actual, se han suprimido los artículos relativos al toque de queda nocturno –establecido entre las 23.00 horas y las 06.00– para que lo decida cada comunidad autónoma. Así, a partir del 9 de noviembre, quedará a criterio de cada "autoridad competente delegada", es decir, de los presidentes regionales, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en sus territorios.

Hasta ahora son cinco las regiones autónomas que han establecido el cierre perimetral en España: Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias y Euskadi. Mientras que el resto de CCAA descartan cerrar de manera íntegra, tanto Castilla y León como Madrid lo están barajando. En el caso de la primera de ellas, la Junta decidirá esta tarde si toma esa medida de cara al puente de Todos los Santos u opta por nuevas restricciones que logren frenar la escalada de positivos, que en la pasada semana han llegado a superar los dos millares diarios. Según ha podido saber elDiario.es, se ha convocado una reunión con el comité de expertos para abordar la crisis sanitaria.







Por su parte, en Madrid, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la decisión de cerrar la comunidad la tomará entre hoy y mañana "con mesura y criterio" tras debatirlo con técnicos de Sanidad y con otros presidentes autonómicos, principalmente los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Estamos hablando de decisiones que causan daño en la economía. No olvidemos que es el sector público el que arremete contra el sector privado y el que le dice a una tienda, a un comerciante, a un autonómico cómo tiene que ir, si abrir, si cerrar, etc. Yo no tomo decisiones en soledad. Tengo en cuenta a la Consejería de Sanidad y al resto de presidentes autonómicos, sobre todo al de Castilla La Mancha y al de Castilla y León", ha defendido en un acto.