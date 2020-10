Castilla y León decide esta tarde si impone el cierre perimetral u opta por nuevas medidas restrictivas

La Junta de Castilla y León decidirá en la tarde de este martes si cierra perimetralmente la Comunidad de cara al puente de Todos los Santos u opta por nuevas medidas restrictivas que logren frenar la escalada de positivos, que en la pasada semana han llegado a superar los dos millares diarios. Según ha podido saber elDiario.es, se ha convocado una reunión con el comité de expertos para abordar la crisis sanitaria.

Comunidades como Asturias o Euskadi han apostado ya por esta medida, mientras que la Comunidad de Madrid, con la que Castilla y León tiene una alta movilidad, no ha tomado una decisión aún. Esta misma mañana, el vicepresidente, Ignacio Aguado, se ha referido a la necesidad de confinar la Comunidad, mientras que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se resiste por considerarla una medida "complicada".

Los expertos de Castilla y León, según ha podido saber este diario, consideran que el cierre perimetral no es la solución: no ha funcionado en ciudades como León o Burgos, con una tendencia creciente en positivos, o en municipios como Pedrajas de San Esteban (Valladolid). El motivo de que no consideren que el confinamiento perimetral sea efectivo lo basan en que tiene muchas excepciones, algunas de ellas difícilmente comprobables, como es el cuidado de enfermos o personas mayores, para la que si se permiten los desplazamientos.

Así, estudian medidas más restrictivas, entre ellas, el cierre de establecimientos hosteleros, como en el caso de La Rioja, que clausura estos establecimientos en Logroño y Arnedo.