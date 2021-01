Sanidad registra 591 muertes desde ayer, la cifra diaria más alta desde la primera ola, y 36.435 nuevos contagios

El ministerio de Sanidad ha notificado este martes 36.435 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja desde los 34.291 positivos registrados el martes pasado. La incidencia acumulada, que el viernes pasado cerraba una semana de máximos superando la barrera de los 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y este lunes rozaba ya los 900, continúa próxima a esa cifra y se sitúa hoy en 893,91 casos. Las autoridades sanitarias han informado también de 591 muertes en la última jornada, la cifra diaria más alta desde la primera ola.

Por territorios, la Comunitat Valenciana es la que mayor número de contagios registra, con 9.593; seguida por Madrid, que suma 5.372; Andalucía notifica 4.808, y Catalunya 4.548. En cuanto a la incidencia acumulada, resulta preocupante la situación de cinco comunidades que se sitúan por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, es el caso de Extremadura (a pesar de registrar mejoría), Murcia, Castilla y León, Comunitat Valenciana y La Rioja. En el otro extremo de la tabla, con una incidencia por debajo de 500, el límite de la UE para permitir la movilidad, se encuentran Canarias, Navarra, Euskadi y Cantabria.

En este contexto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado esta mañana su última rueda de prensa en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. "Estoy seguro de que van a seguir haciendo un trabajo magnífico para hacer frente a la tercera ola", ha valorado Illa, que se dedicará a partir de ahora a representar al PSC como candidato a las elecciones a la Generalitat. El ministro no ha querido entrar a valorar las críticas que se han hecho a su gestión, en la que "desde el principio" ha reconocido que se han cometido errores, pero "también algún acierto". "Yo no conozco a nadie que haya acertado todo. Nosotros hemos reconocido que ha habido errores, insisto también algún acierto", ha reiterado.

Illa es ahora mismo un foco de críticas para resto de partidos por el abandono de la cartera más sensible en plena tercera ola de la pandemia, pero el socialista se ha mostrado convencido de que se debe ahora a su partido, que por primera vez en muchos años se ve capaz de competir por la presidencia de la Generalitat: "Es un honor servir a mi país en momentos que cómodos no han sido y me voy a otra responsabilidad que anticipo que no va a ser cómoda. Me he movido siempre así, buscando aquello que mis compañeros y yo mismo consideramos que puede ser más útil".

Pedro Sánchez ha anunciado este martes que será Carolina Darias, hasta ahora ministra de Política Territorial, la encargada de sustituir a Illa al frente de Sanidad. A su vez el líder del PSC, Miquel Iceta, que dio un paso al lado en la competición por la Generalitat, entra en el Gobierno de coalición como titular de Política Territorial. "Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñaran sus tareas, les avalan su experiencia y sus cualidades", ha asegurado el presidente.