Tres clubes de Primera División piden la dimisión de Rubiales

Primeras grietas públicas en la federación contra Luis Rubiales. Ya son tres los clubes de la Primera División de fútbol los que han pedido la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el beso forzado que dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del mundial femenino el pasado domingo. Y una federación territorial, la vasca, no acudirá a la asamblea de este viernes.

Osasuna y Real Sociedad se han unido al Getafe –su presidente, Ángel Torres, fue el primero en pronunciarse– y creen que los hechos protagonizados por el máximo dirigente del fútbol español son “gravísimos”, según los calificó el presidente de la Real, Jokin Aperribay, en Radio Euskadi: “Esto se tendría que haber terminado hace días”, añadió el dirigente vasco.

Con Osasuna y Real Sociedad se da la circunstancia de que ambos son miembros de la asamblea general de la RFEF, por lo que están convocados para la reunión con la que Rubiales pretendía obtener el respaldo del mundo del fútbol para reforzar su posición. Aperribay anunció ayer que su club no acudirá a la cita. Osasuna se lo está pensando porque el orden del día de la reunión no incluye un punto específico para abordar el tema, con lo que queda relegado al final de la asamblea en el turno de ruegos y preguntas. Esta circunstancia implica que en principio no se votará nada, una decisión que los clubes no entienden. En los días anteriores, el FC Barcelona también había anunciado que no acudirá a la Ciudad del Fútbol de las Rozas, sede de la RFEF, aunque no ha pedido abiertamente la dimisión de Rubiales. Son las primeras grietas públicas en la asamblea.

Pero no las únicas. La Federación vasca de fútbol, uno de los 20 miembros natos del órgano federativo y parte del supuesto núcleo duro de Rubiales, ha emitido un comunicado este jueves anunciando que “ante la gravedad de lo sucedido (...) y la posterior gestión de los acontecimientos, la Federación Vasca de Fútbol no acudirá a la Asamblea de la RFEF”, y anuncia que “a la vista de lo que suceda en las próximas jornadas se tomará una decisión sobre la continuidad de nuestro presidente en la Junta Directiva de la RFEF”.

📝 𝗞𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗞𝗔𝗧𝗨 𝗢𝗙𝗜𝗭𝗜𝗔𝗟𝗔 𝗥𝗙𝗘𝗙-𝗘𝗞𝗢 𝗕𝗔𝗧𝗭𝗔𝗥𝗥𝗔 - 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗔𝗦𝗔𝗠𝗕𝗟𝗘𝗔 𝗥𝗙𝗘𝗙 pic.twitter.com/8VKwQyiDFS — Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca (@EFF_FVF) 24 de agosto de 2023

También se ha pronunciado este jueves Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid masculino. El técnico italiano, preguntado en rueda de prensa, ha explicado que “ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de Federación”, aunque evitó pronuciarse respecto a si Rubiales debería dimitir.

El presidente de la RFEF parece cada día un poco más acorralado. La que había sido su mejor defensa, que Jennifer Hermoso no se hubiese pronunciado, saltó ayer por los aires con el comunicado del sindicato que representa a la jugadora pidiendo medidas y sanciones contra Rubiales. Su otro gran apoyo, el teórico respaldo sin fisuras de la asamblea de la federación, parece tambalearse también.