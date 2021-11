Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:50 h

Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha pedido a Vox que deje de utilizar la memoria de las víctimas del terrorismo para cargar contra sus adversarios políticos.

Lo ha hecho un día después de que la diputada de extrema derecha Macarena Olona acusara al socialista Odón Elorza de señalar al político del PP antes de que ETA lo asesinara: "Usted llamó franquista a Ordóñez y lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato".

"Hace falta ser ruin para hacer esas acusaciones tan graves. El único responsable del asesinato de mi hermano fue ETA y quienes dieron la orden de asesinarlo: la mesa nacional de HB [Herri Batasuna]", reclamó ayer Consuelo Ordóñez en un mensaje en Twitter. "Dejad a mi hermano en paz y al resto de víctimas del terrorismo", zanjó.

Las acusaciones de Olona, vertidas desde la tribuna del Congreso, llegaron un día después de que Olorza pronunciase un encendido discurso también a cuenta de la utilización de las víctimas del terrorismo en el debate político.

"Ya está bien, dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas, para denigrar un presupuesto. No sean tan miserables, dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y unas derechas de vocación golpista, como en Brasil o como sucedió con Trump", exclamó el exalcalde de San Sebastián, después de que el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz aludiese a los socialistas asesinados por la banda.