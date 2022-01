Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

La campaña de vacunación en España ha sido un éxito, pero quedaba un dato por conocer: cuántas vacunas han caducado en las neveras españolas antes de haberse administrado. Son 934.036 dosis en 2021, según datos obtenidos por elDiario.es.

En el terreno político, el PP sigue adelante con su campaña en Bruselas contra la gestión que está haciendo el Gobierno contra los fondos europeos. Siempre recibe la misma respuesta: "España recibe el dinero porque cumple los objetivos".

Precisamente Pablo Casado llamó ayer a Pedro Sánchez para hablar sobre Ucrania. La conversación no ha destensado la guerra fría entre ambos: Moncloa no desaprovechó la oportunidad para pedirle que no dañe la imagen de España por los fondos europeos y con la abstención en la reforma laboral.