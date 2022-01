Casado retuerce los datos de la EPA y acusa al Gobierno de “maquillar las estadísticas”

España ha recuperado los niveles de empleo previos a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en el último trimestre de 2021 había más españoles trabajando que en el mismo periodo de 2019. Desglosados por su tipología, el sector público cuenta con 225.000 trabajadores más que entonces. Y el privado, con 4.000 menos. Es decir, está a punto de volver a 2019, pero la diferencia le ha valido a Pablo Casado para restar valor a los datos laborales conocidos este jueves y para acusar al Gobierno de “maquillar las estadísticas” y de hacer “propaganda triunfalista”.

Casado ha asegurado en una comparecencia a los medios en un acto de precampaña en Matadeón de los Oteros (León) que él y su partido se “felicitan por la EPA” conocida hoy “y por los españoles que han encontrado empleo”. La encuesta, publicada por el INE, confirma la recuperación laboral en 2021, cuando se crearon 840.700 empleos y el paro cayó al nivel más bajo desde 2008.

Pero esa ha sido la única frase positiva de la valoración del presidente del PP. Casado ha asegurado que la EPA no refleja “la letra pequeña” de “los 100.000 españoles en ERTE”, los “100.000 autónomos en cese de actividad” o los “100.000 que no buscan empleo”. Tres cifras aproximadas a la realidad, que el INE nunca ha incluido en la EPA y que le sirven al jefe de la oposición para acusar al Gobierno de coalición de “maquillar las estadísticas”.

Ese “maquillaje” vendría acompañado de otro que, al parecer, no gusta en el PP: el aumento del empleo público durante la pandemia. Casado ha asegurado que "el empleo privado en España no ha crecido, no se ha recuperado" y ha criticado que "se hayan creado más de 200.000 funcionarios, que salen del Presupuesto".

La realidad es que el trabajo privado está a 4.200 empleos de situarse en los niveles de 2019. Entonces, alcanzaba los 16,713 millones. 2021 se cerró en 16,709. Es decir, un 0,02% de crecimiento para volver a cifras precovid.

Además, Casado atribuye al Gobierno central el total del aumento del empleo público, cuando en los últimos años las comunidades autónomas han incrementado notablemente sus plantillas en sectores como Sanidad y Educación. Dos sectores a los que el PP no da mucha importancia en lo que a empleo se refiere, tal y como dejaron claro los responsables económicos el miércoles en un encuentro con la prensa en el que zanjaron: "El empleo en Sanidad y Educación no cuenta".

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en enero de 2021 menos del 20% del empleo público pertenecía a la Administración General del Estado. El 80% restante pertenecía a administraciones autonómicas y locales. Pero, además, en los dos últimos años de Gobierno del PP (2017 y 2018, compartido con el PSOE) el empleo público creció más que el privado.







Contra Garzón, ahora por el queso

Casado ha hecho estas declaraciones durante la visita a una granja intensiva ovina en Matadeón de los Oteros (León), el pueblo de sus padres. Allí ha defendido a la ganadería de lo que ha tachado de "ataques" por parte del Gobierno. El líder del PP lo ha personalizado en el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de quien ha pedido otra vez su dimisión y el borrado de su departamento.

"Todos los ganaderos cuidan a sus animales, son los mayores interesados en que estén bien. No maltratan a sus animales", ha dicho en una explotación con más de 3.000 cabezas de ovejas. Antes, Casado ha visitado una quesería, y ha recurrido al "semáforo nutricional" o Nutriscore para recuperar los ataques contra Garzón, en este caso por el queso.

"Estamos muy enfadados con lo que dijo sobre los quesos, que el 80% eran no saludables", ha señalado. Casado se refiere a que el queso, no solo en España sino en toda Europa, está catalogado en la categoría D y E de Nutriscore, un sistema de etiquetado creado en 2005 en Reino Unido y que utilizan desde 2007 países como Francia.

El estándar, optativo de momento, señala que los productos con sal y grasa deben situarse en esas dos categorías. Y, como ha recordado el propio Casado este jueves, el queso "es leche, cuajo y sal". "¿No es saludable?" se ha preguntado, para señalar a Garzón de "ser ignorante" e "irresponsable porque los quesos españoles son estupendos, están valorados en todo el mundo y representan una parte importante de ese 12% del PIB del campo y la agroindustria".

Casado ha concluido con un ataque velado a las candidaturas de España Vaciada: "Somos el partido del campo, no hace falta apostar otras opciones que separan. El valor seguro es el PP".