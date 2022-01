Los datos que desmienten que “el empleo privado no ha crecido”: es el que más aumentó en 2021

El año 2021 registró uno de los mayores crecimientos de empleo, de 840.700 trabajadores, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Se trata del mayor aumento desde 2005, en plena burbuja y marcado por la regularización de miles de migrantes. Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de "maquillar" las estadísticas con contrataciones públicas y ha asegurado que "el empleo privado en España no ha crecido". No es cierto. El empleo privado creció en 2021 y, de hecho, lo hizo mucho más que el público.

2021 cerró con 840.700 empleos más y el paro cayó al nivel más bajo desde 2008

Los datos de la EPA publicados este jueves muestran la evolución del empleo en el último trimestre del año, que puso fin a 2021. Entre octubre y diciembre, el número de trabajadores aumentó en 162.500 personas en el sector privado y se redujo en 8.500 ocupados en el público, respecto al trimestre anterior.

Si miramos qué ocurrió en el conjunto del año, en los 12 últimos meses, el sector que más tiró del empleo –con diferencia– fue el privado: se incrementó en 744.300 trabajadores (+4,66%), mientras que el sector público aumentó en 96.400 ocupados (+2,85%).







Pablo Casado retuerce datos ciertos de la EPA, aquellos que evidencian que aún hay empleo que recuperar tras la crisis desatada por la pandemia, pero con declaraciones falsas como la anterior ("el empleo privado en España no ha crecido").

El sector privado ha recuperado mucho empleo, pero aún le queda un poco por recuperar respecto a la situación previa a la irrupción del coronavirus: ahora hay unos 4.200 empleados menos que al término de 2019, el último trimestre comparable prepandemia. En cambio, el empleo en el sector público es superior al previo a la COVID, en 222.200 trabajadores.

Este dato le lleva a al líder del PP a afirmar: "¿Por qué sale así la EPA?" –en referencia a sus datos positivos– "porque se han creado más de 200.000 puestos de funcionarios. Si se crean puestos de funcionarios que salen del Presupuestos, seguimos teniendo el mismo problema macroeconómico que yo vengo denunciando". "Hay un Gobierno dedicando el presupuesto público al maquillaje de estadísticas", ha sentenciado.

El empleo público que aumentó es de las Comunidades

El líder del PP dice que las contrataciones públicas sirven para "maquillar" estadísticas. Hay que recordar que los trabajadores públicos reclaman más personal para poder ofrecer a la ciudadanía una buena prestación de servicios en muchos ámbitos, como la Seguridad Social, el SEPE, la Atención Primaria, los servicios sociales y de dependencia y la educación, entre muchos otros. Los sindicatos de empleados públicos denuncian el gran déficit de personal existente, especialmente tras las políticas de austeridad de la pasada crisis financiera que mermaron mucho las plantillas públicas, sin renovaciones de las personas que se jubilaban.

De todos modos, Pablo Casado acusa al Gobierno de Sánchez de "maquillaje" de las estadísticas de empleo público. Sin embargo, el empleo público que depende de la Administración central se encuentra por debajo del previo a la pandemia. Hay 17.500 trabajadores públicos menos respecto al cierre de 2019, según la EPA.

En cambio, 2021 concluyó con 227.500 trabajadores públicos más que dependían de administraciones autonómicas, de las Comunidades Autónomas, respecto al cuarto trimestre de 2019 y con 3.600 trabajadores públicos locales más, dependientes de los ayuntamientos.

Durante la pandemia, la sanidad y la educación han sido dos sectores reforzados por los efectos y necesidades derivadas de la pandemia, ambos dependientes de las Comunidades Autónomas. El empleo en los servicios sanitarios y de servicios sociales sumó casi 150.000 trabajadores desde final de 2019 y la educación, casi 120.000. Los sindicatos de ambas actividades reclaman que los refuerzos de personal no se eliminen, ya que en muchos casos eran necesarios ya antes de la pandemia.

Todavía hay empleo por recuperar

El empleo está avanzando a un ritmo muy elevado, mucho más que en otras épocas de crecimiento, y se ha logrado que el desempleo –que ya está en mínimos desde 2008– no se disparara tanto como en otras crisis. Pero eso no quiere decir que esté todo hecho. Todavía hay afectación en el mercado laboral debido a la crisis por el coronavirus, una situación que no ha concluido, como muestran los datos de contagios en estos momentos y que se evidencia también en una menor actividad de sectores como el turismo, el comercio y la hostelería, por ejemplo.

En estos momentos hay más de 100.000 personas en ERTE y otras 100.000 que reciben la prestación de cese de actividad de los autónomos por la covid. En muchos casos estas personas están trabajando, pero no con la misma intensidad que antes de la pandemia. Eso se refleja en el número de horas trabajadas, que sigue aumentando, pero aún está un 3,8% por debajo de finales de 2019.

El empleo en número de trabajadores ya se sitúa de media por encima de los niveles precovid, y algunos sectores están crecimiento mucho en empleo desde hace meses, como los servicios de información. Pero hay otras actividades que siguen afectadas por esta crisis, como los servicios de alojamiento, la hostelería y el comercio, entre otras, que en España tienen una gran masa trabajadora. La hostelería, por ejemplo, recuperó en 2021 218.300 trabajadores, pero aún tiene 176.700 personas ocupadas menos que a finales de 2019.