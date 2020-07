El Vaticano propone una 'regularización masiva' de inmigrantes en España tras la pandemia

La regularización masiva de inmigrantes tras el coronavirus "puede ser una solución que beneficie a todos", según el subsecretario de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede, el italiano Fabio Baggio. Durante un encuentro virtual con responsables de migraciones de las diócesis españolas celebrado esta semana, el máximo responsable del trabajo con refugiados del Vaticano abogó por "favorecer los canales regulares de inmigración" para "no dejar a nadie atrás".

"Al terminar la crisis, que esperamos sea muy pronto, vamos a tener flujos migratorios masivos derivados del deseo de la gente de buscar una solución a los problemas económicos. (…) Pensamos que muchos países van a tener restringidas las entradas, como han hecho en este tiempo, sin favorecer los canales regulares de inmigración (…), para favorecer a sus nacionales. Este "proteccionismo nuevo" que se puede incrementar podría causar un incremento de los canales irregulares de inmigración", advirtió Baggio, quien puso como ejemplo los corredores humanitarios que la Comunidad de San't Egidio ha vuelto a abrir, tras la pandemia, para traer refugiados desde los campos de Grecia a Italia o Malta. Una posibilidad que, desde la Iglesia, se viene negociando con el Gobierno desde hace meses, sin que haya fructificado.

Los informes de la Santa Sede durante la pandemia apuntan a que se ha producido "una reducción de los flujos migratorios" por efecto de la crisis, pero también "un incremento en el tráfico de migrantes por parte de las mafias, (…) e igualmente algunas discriminaciones y exclusiones de estos en los programas de asistencia de algunos países".

Al tiempo, denunció cómo "en los campos de refugiados no hay estructuras para prevenir ni combatir la pandemia", de modo que "los migrantes quedan excluidos las más de las veces de los recursos para encarar la crisis."

"Hay muchos trabajadores migrantes, miles, que han tenido que volver a su tierra, han perdido su trabajo, han dejado de enviar remesas a sus familias, y por eso tenemos a familias en crisis y a naciones enteras que están enfrentando crisis de retornados y no saben cómo actuar. La pandemia ha afectado a todas las personas, sí, pero a los más vulnerables de manera más particular", resaltó Baggio.

Desde la Sección Migrantes y Refugiados, por orden del Papa Francisco, se está trabajando para llamar la atención de la comunidad internacional sobre algunos puntos fundamentales desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. También en España, donde "la regularización masiva puede ser una solución que beneficie a todos", en un contexto donde se corre el riesgo de "pensar que las crisis humanitarias han dejado de existir por el coronavirus. No es verdad, siguen existiendo".

Cierre de los CIEs y atención a los menores

Centrándose en la situación de los migrantes en España, Fabio Baggio se sumó a las tesis del Servicio Jesuita para los Refugiados, abogando por el cierre definitivo de los CIEs, e invitó al Gobierno a buscar "alternativas mucho más efectivas" a la detención de migrantes, especialmente en el caso de menores no acompañados. "Partiendo del punto de que no hay posibilidad de detener a niños, y que no se puede separar a niños de sus familias, vamos a pensar en canales, caminos, programas, tutorías de padrinazgo, programas de asistencia comunitarios que se pueden proporcionar a migrantes en situación irregular", concluyó, reclamando a las autoridades que aseguren en todo momento "la dignidad de los migrantes".

Baggio también habló de la 'task-force' instituida por el Papa para trabajar por la reconstrucción de la sociedad mundial post Covid-19. "Esta crisis supone una oportunidad para cambiar el sistema mundial, económico y social, que se ha revelado con muchas fallas, sobre todo ahí donde las discriminaciones y las asimetrías en el acceso y distribución de los recursos son más evidentes. Hay que aprovechar esta oportunidad para cambiar el sistema, y proponer nuevos sistemas económicos y recomenzar otra idea de sociedad y otra idea de sistema mundial", finalizó.

