Las imágenes que demuestran que Hermoso no levantó a Rubiales

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, expuso el pasado viernes en la asamblea del organismo una visión del beso a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial. Un relato en el que se quitaba la responsabilidad de la acción, la situaba en la deportista y restaba importancia al acto, que le ha merecido la suspensión por 90 días por parte de la FIFA y le expone a la inhabilitación del Tribunal Administrativo del Deporte. Ahora, un nuevo punto de vista de la polémica actuación de Rubiales muestra las grietas de la versión que trasladó a los dirigentes del fútbol español.

Rubiales intentó maniobrar con la UEFA contra el Gobierno, poniendo en riesgo la actividad de los clubes españoles

El vídeo ha sido compartido por distintos usuarios de la red social X y está grabado desde la grada que se ubicaba justo en frente del lugar en el que se entregaron las medallas tras el triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol celebrado este mes de agosto en Australia y Nueva Zelanda. En él, se ve a Rubiales subiéndose en la jugadora y llevando la iniciativa del gesto de celebración que derivó en el beso. Lo contrario de lo que explicó el exjugador ante la asamblea de la federación.

Aquí mejor imposible donde se puede ver que es el que salta encima de ella, ella en ningún momento hace movimiento para alzar un hombre más alto y pesado que ella.#ContigoJenni #RubialesDimision https://t.co/ARFjplhAzw — 𝟙𝟙 𝔸ℙ✌🏻𝕁ℍ𝟙𝟘 (@11AP_JH10) 28 de agosto de 2023

Las imágenes contrastan con el relato que realizó Luis Rubiales del momento:

“El beso. El pico, más un pico que un beso. Quiero dar mi explicación también y decir que, por supuesto, quien vea el video entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada. Ante toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más, ni menos.

Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además eso toda la gente lo comprende también, aunque se esté vendiendo otra cosa. En muchos de los medios, tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo. Que es una gran lacra en este país. Fue un beso. Fue un beso espontáneo. Si hay que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar a la hora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fuese sin consentimiento. Fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes. Y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración. [Mirando a su hija en la grada] Hija mía, no llores. Tienes que estar tranquila y contenta. Tienes que estar orgullosa de quién es tu padre.

Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caderas, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo que casi nos caemos y al dejarme en el suelo. Nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos. Y yo le dije Olvídate del penalti. Has estado fantástica. Y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: 'Un piquito'. Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió como una anécdota y sobre todo, lo más importante, ella. Pues ya dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota del no pasa nada empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí No se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social“.

Este nuevo vídeo contrasta con la versión del dirigente del fútbol español, ahora suspendido por la FIFA. También le desmintió la propia jugadora de la selección española. “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó [Rubiales] y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró en un comunicado emitido horas después por parte de su sindicato, Futpro.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado abrir este lunes diligencias contra Luis Rubiales por un posible delito de agresión sexual por el beso no consentido a Jennifer Hermoso tras el triunfo de la selección española femenina en el mundial de Australia. La apertura de esta investigación preprocesal se produce tras analizar las denuncias presentadas por varios particulares y una asociación contra la corrupción. En un decreto fechado este lunes y firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, el Ministerio Público ha acordado dirigirse a la futbolista con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en un plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “a fin de informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual”. Esto es, para ofrecerle la posibilidad sumarse al procedimiento formalizando su denuncia pública.

