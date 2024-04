Vuelve la 'fachosfera católica', con bandera franquista incluida

Hace justo un mes, los sacerdotes ultras que regentaban La Sacristía de la Vendée anunciaban la “suspensión voluntaria” de su “tertulia católica contrarrevolucionaria” desde la que llegaron a desear la muerte del papa Francisco, ensalzaron a Franco como salvador de la Iglesia española e incluso pidieron que estallara una bomba en el Vaticano. “Suspendemos todos los programas hasta nuevo aviso”, dijeron los curas, que habían sido apercibidos por sus obispos (Toledo y Almería, aunque entre los participantes también aparecían otros clérigos) y amenazados con sanciones canónicas.

Pese a que, tal y como ha podido confirmar elDiario.es, tienen prohibido volver a emitir su polémica 'Sacristía', han creído encontrar la manera de regresar, aunque sea a medias. Así, el pasado 28 de marzo, en plena Semana Santa, dos de los sacerdotes miembros del clan, Francisco J. Delgado y Gabriel Calvo, publicaban un vídeo con la entrevista con Luis Antequera, autor de Crucifixión: orígenes e historia del suplicio.

Técnicamente, no es un ‘regreso’, pues saben –aunque continúan vistiéndolo como una decisión propia– que la diócesis de Toledo les ha prohibido terminantemente volver a emitir desde el pasado 6 de marzo. Tal vez por ello, han fijado un comentario en su canal de Youtube: “Ojo: todavía no estamos de vuelta. Es una sección del programa semanal grabada el año pasado que puede resultar de interés estos días”.

En todo caso, lo que no cambia es el estilo, y el insulto como signo de identidad. En las imágenes, Calvo presenta al invitado como “escritor en la en la página Religión en libertad, no se equivoquen con Religión Digital, no son los comunistas de Religión Digital. Religión Digital son la bazofia de internet, Religión en Libertad es otra cosa muy distinta”. Junto a él, una pequeña bandera con el escudo preconstitucional, lo que está prohibido por la ley de Memoria Democrática.

Ese mismo clérigo comenzó una de las tertulias afirmando que “rezo mucho para que el Papa Francisco pueda ir al cielo cuanto antes”, un deseo compartido por el otro sacerdote que aparece en el último de los vídeos, Francisco J. Delgado: “Pues a ver si rezamos más fuerte”. Pocas semanas después, el Papa Francisco, sin citarlos directamente, hablaba sobre los curas españoles que le desean la muerte: “No es gente mala, es gente triste; les tengo lástima”, aseguró Bergoglio.

Fuentes de la diócesis de Toledo, consultadas por elDiario.es, confirman que “tienen prohibido” volver a emitir como La Sacristía de la Vendée, aunque dudan de si esta emisión es o no sancionable, al no tratarse, “estrictamente”, de una nueva emisión. En todo caso, parece claro que los curas sedevacantistas de Toledo no han dicho, o no quieren decir, su última palabra.

