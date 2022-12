Yolanda Díaz quiere “sumar también desde la Iglesia”: “El Papa pide una política alejada de la polarización”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha participado este miércoles en la presentación del libro 'Os ruego en nombre de Dios', escrito a cuatro manos entre el papa Francisco y el corresponsal de Religión Digital en el Vaticano Hernán Reyes Alcaide. La también Ministra de Trabajo ha recordado su encuentro con el Pontífice hace un año, que ha calificado de “principal”.

Parafraseando a Francisco, Díaz ha aprovechado su intervención para reivindicar que “cuando no hay diálogo, lo único que crece es la división. Por tanto, debemos dialogar porque, si no, nos encontramos con la división”. “Es una política alejada de la polarización la que pide el Papa, por lo que es de tremenda actualidad y es muy bonito, como él señala, la distancia entre el populismo y la política de las mayorías sociales”, ha reivindicado la ministra.

Díaz ha hecho referencia también al proyecto político que está construyendo, Sumar, con una fórmula que lleva meses repitiendo. “Hay que sumar desde el bien común y también hay que sumar desde la Iglesia, y lo dice desde el absoluto respeto una persona que no es creyente”, ha reivindicado, porque “solo cuando caminamos juntos somos capaces de cambiar la vida de la gente”.

La vicepresidenta y líder de Unidas Podemos y Francisco se reunieron hace un año en el Vaticano. De aquel encuentro, Díaz ha destacado que ha sido una de las conversaciones “más importantes” de su vida. “Me ha cambiado mucho y me ha hecho pensar en el bien común, en lo que nos une a los dos”, ha destacado.

En aquel encuentro, ambos reflexionaron sobre “el mundo del trabajo, lo que supone el trabajo digno, el salario decente”, pero también sobre “el proceso de cambio civilizatorio en el que estamos inmersos y el rol que debemos jugar en un mundo muy complejo”, ha explicado Díaz, que ha recomendado trabajar la lectura que se presentaba este miércoles en la iglesia de San Antón, en Chueca, a toda la persona que se dedique a lo público.

“El Papa hace un alegato a favor de la política en mayúsculas, arrinconando la política en minúsculas. La primera quiere mejorar la vida de la gente y nada más que eso. El resto, la política de los conflictos (al leerlo, me veía a mi misma), no contribuye. Y el alegato que hace en favor de la democracia, toda persona que esté en la cosa pública no solo debería leerlo, sino trabajarlo”.

Pederastia, guerra, 'fake news' y discursos de odio

El libro 'Os ruego en nombre de Dios. Por un futuro de esperanza', recoge una serie de conversaciones entre el papa Francisco y el periodista Hernán Reyes Alcaide. En él, Bergoglio hace balance de sus casi diez años de pontificado y aborda la pederastia, la guerra, las fake news y los discursos de odio.

En la presentación han participado también Reyes Alcaide, el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, el director de Religión Digital, José Manuel Vidal y el redactor jefe, Jesús Bastante. El autor ha señalado que la idea del libro surgió a raíz de sendas citas papales sobre la propiedad privada y el trabajo de Juan Pablo II y Benedicto XVI y un discurso de Francisco en octubre de 2021 a los movimientos populares, donde se dirige a los poderosos del mundo.

“La fuerza de esa frase era contundente y vi que ahí había una libro”, señaló el periodista argentino, que le pidió a su compatriota Bergoglio profundizar en esas ideas, y empezaron de inmediato a trabajar en el libro, que luego se amplió a diez ideas, de manera que ese trabajo “pudiese ser también las coordenadas y balances del pontificado, la brújula francisquista para el futuro y que va dirigido tanto a creyentes como no creyentes”, señaló Reyes Alcaide.