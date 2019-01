El programa de radio Carne Cruda dirigido por Javier Gallego celebra su décimo aniversario por todo lo alto. Celebran diez años de crítica, de cultura innovadora, de activismo social, de política, de actualidad, de humor y de música de la mano de 10 grupos a los que han visto crecer a lo largo de estos años.



En esta ocasión, los protagonistas del cartel de este gran festín son bandas que han participado como invitados al programa de Carne Cruda, y más grupos emergentes que vienen sonando en los últimos tiempos y que han querido sumarse a esta celebración.



María Arnal i Marcel Bagés, Rufus T. Firefly, Tulsa, The Mani-Las, Ira,Tremenda Jauría, Putochinomaricón, Mourn, Julián Maeso y Aurora and The Betrayers protagonizan el Festín de Carne Cruda para celebrar y apoyar la emisión de uno de los programas de radio referentes de la contracultura y el activismo social en nuestro país.



Si quieres disfrutar de este gran concierto y eres socio o socia de eldiario.es, rellena el siguiente formulario para conseguir un hueco en el Festín de Carne Cruda ’10 años, 10 bandas’ el viernes 25 de enero a las 19.00 hrs en la Sala BUT de Madrid (Calle Barceló, 11).





*El formulario aún no está accesible desde la app de eldiario.es, pero puedes participar desde la versión web o móvil.