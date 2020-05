Te invitamos a ver la película ‘Los profesores de Saint-Denis’

‘Los profesores de Saint-Denis’ es una comedia francesa profundamente conmovedora y llena de esperanza. La película narra la vida de Samia, una joven maestra que asume la dirección de estudios en una escuela de los suburbios de París. En su tarea diaria descubrirá los problemas de disciplina y la realidad social que pesa sobre el barrio, pero también la increíble vitalidad y humor tanto de los estudiantes como de sus compañeros docentes.

La película, escrita y dirigida por Mehdi Idir y Grand Corps Malade, obtuvo el Premio Cinéfilos del Futuro en el Festival de Sevilla 2019. Ahora, se estrena en La sala virtual de cine, una iniciativa que han llevado a cabo más de 80 salas de cine en toda España, y que busca acercarnos los estrenos más esperados al salón de cada casa.

No poder ir al cine, no significa no poder disfrutar de grandes estrenos. Por eso, si eres socio o socia de eldiario.es, puedes conseguir un código promocional gratuito para disfrutar en familia de la película ‘Los profesores de Saint-Denis’. Te adelantamos el trailer de esta comedia francesa para que vayas preparando las palomitas caseras.

Si quieres conseguir una de las butacas virtuales que hemos reservado para ti, rellena el siguiente formulario antes del miércoles 6 de mayo y consigue tu código de acceso gratuito. La película estará disponible desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo.

¡Suerte!