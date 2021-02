Roy Orbison y Buddy Holly juntos por primera vez sobre un escenario

Los grandes iconos del Rock and Roll Roy Orbison y Buddy Holly, se dan cita por primera vez en un escenario gracias a la tecnología 3D que recrea digitalmente a los artistas para juntarlos sobre un escenario. Durante el espectáculo, sonarán algunos de sus grandes éxitos, como “Oh, Pretty Woman”, “You Got It”, “Only the Lonely”, “Oh Boy!”, “Not Fade Away” y “That’ll Be the Day”, entre otros muchos temas.

The Rock ‘N’ Roll Dreams Tour, nombre que da vida a esta gira de conciertos, cuenta con el audio remasterizado de estas dos grandes leyendas que compartirán escenario con una banda en vivo y un coro que les acompañarán en esta experiencia holográfica para transportar al público a la época dorada de estos dos pioneros del Rock and Roll. Si tienes curiosidad por saber cómo es la recreación de los artistas, aquí puedes ver una pequeña muestra.

Participa antes del lunes 22 de febrero y consigue una entrada doble para el domingo 28 de febrero a las 19.30h en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío de Madrid (Cuesta de San Vicente, 44).

¡Suerte!