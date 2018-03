Cinco reflexiones rápidas sobre la STJUE “UBER”

1. Para empezar, es necesario contextualizar la resolución conocida hoy: Uber es el nombre comercial de un grupo de empresas que operan de diferentes maneras y en base a diferentes normativas y licencias en función del lugar-país y tiempo concreto. En España, la forma en que comenzó a operar Uber sin ningún tipo de licencia (ni VTC ni de taxi) fue prohibida por el Auto de 9 de diciembre del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid: el mismo juzgado y juez que tiempo después daría validez legal al funcionamiento de BlaBlaCar al desestimar la demanda que interpuso la patronal de autobuses CONFEBUS contra la plataforma de compartir gastos de transporte.

2. La STJUE Uber, pese a resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona en un procedimiento de la Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L., no va a afectar a la situación de Uber en España pues, al igual que Cabify, opera de forma totalmente legal a través de licencias VTC de vehículo con conductor, situación validada de forma reiterada por los tribunales españoles en, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo del pasado febrero y noviembre de 2017. Por tanto, no es cierto que esta resolución vaya a influir en el actual conflicto que hay en España entre Uber y el taxi, pero es evidente que Uber no puede operar sin licencia.

3. La STJUE Uber señala que el servicio que presta Uber no es únicamente de intermediación sino que “crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano” (párrafos 38 y siguientes), que excede y no responde a un “servicio de la sociedad de la información” (Directiva 2000/31): es decir, no es una mera intermediaria sino la prestataria principal de un “servicio en el ámbito de transporte” (Directiva 2006/123), una empresa de transportes como cualquier otra, pero donde la principal forma de actuación y de captar clientes es digital. Esto, claro, con independencia de que entendamos que la regulación actual de las licencias de taxi es adecuada o restringe injustificadamente la competencia; y de que entendamos que sería conveniente liberalizar el sector e indemnizar, o no, a los actuales titulares de licencia.