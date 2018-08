Aplazado por tercera vez el lanzamiento de la sonda Parker de la NASA con destino al Sol

La NASA ha tenido que suspender por tercera vez el lanzamiento de la sonda solar Parker. El lanzamiento de la primera astronave que pasará por la corona del Sol desde la basa de Cabo Cañaveral (Florida, EEUU) ha vuelto a ser cancelado este sábado y sido aplazado hasta el domingo.

La misión, con la que la agencia espacial estadounidense pretende desvelar los misterios que esconde el Sol, dependerá del día en el que pueda realizarse el lanzamiento de Parker. En un primer momento, la sonda debía llegar al astro rey el próximo mes de noviembre, pero el atraso en el lanzamiento previsiblemente afectará al desarrollo de la misión.

This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa